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В Нижнем Тагиле назвали основные пробки в «часы пик»

Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле

15 марта 2024, 15:38
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле назвали основные пробки в «часы пик»

Пробки на автодорогах Нижнего Тагила хоть и нельзя сравнивать с дорожной ситуацией в мегаполисах, но дискомфорт в передвижении у тагильчане все же периодически появляется. TagilCity.ru выяснил, в какие часы и на каких участках города ситуация на дорогах близка к критической.

Выяснилось, что в утренние часы в будни загружены одни транспортные узлы, а в вечернее время — другие. О том, когда именно ухудшается пропускная способность дорожной сети в Нижнем Тагиле, редакции TagilCity.ru рассказал директор ЦОДД Вячеслав Масальский.

Существуют отдельные транспортные узлы, на которых эпизодически возникает скопление транспортных средств более, чем в обычный световой или вечерне-ночной период времени, так называемые «часы пик». Учитывая, что с каждого окна видна своя часть улицы, возможны и другие варианты. Но отмечу, что «пробок», как их понимают жители городов-миллионников (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) у нас нет. И именно они (москвичи и петербуржцы) это отмечают, бывая у нас в городе, — пояснил руководитель учреждения Вячеслав Масальский.

Пробки утром в Нижнем Тагиле в будни

  • в центре с 7:20 до 8:30 — подъезд к мосту по улице Циолковского со стороны Октябрьской революции;
  • на ГГМ с 8:00 до 8:45 — перекресток Уральский проспект — улица Дружинина;
  • в центре с 8:00 до 8:40 — улица Индустриальная со стороны НТМК перед мостом по улице Циолковского.

Пробки вечером в Нижнем Тагиле в будни

  • в центре с 16:30 до 18:00 — подъезд мосту по улице Циолковского со стороны НТМК, в том числе, с левым поворотом на ул. Индустриальная;
  • на ГГМ с 16:00 до 16:40 — перекресток Уральский проспект — улица Дружинина в обе стороны;
  • в центре с 17:00 до 18:00 — Южный подъезд к Нижнему Тагилу (перекресток Свердловское шоссе — улица Садоводов) со стороны Дзержинского района в сторону Екатеринбурга (левый поворот).
Фото: скриншот «Яндекс Карты»

При этом тагильчане отмечают, что есть затруднения в движении и в других частях города. Судя по ситуации в утренние часы и данным с сервиса «Яндекс Карты», красным цветом подсвечиваются такие участки, как перекресток проспекта Мира и улицы Циолковского, а также проспект Мира — проспект Ленина, в остальном, данные по пробкам соответствуют информации от ЦОДД.

Пробки в Нижнем ТагилеПробки в Нижнем Тагиле
Пробки в Нижнем ТагилеПробки в Нижнем Тагиле
Пробки в Нижнем ТагилеПробки в Нижнем Тагиле
Пробки в Нижнем ТагилеПробки в Нижнем Тагиле
Пробки в Нижнем Тагиле
Фото: скриншот «Яндекс Карты»

Не без затруднений в движении и на Вагонке. При этом, собеседники редакции отмечают, что зачастую проблему с ситуацией на дороге вызывают сами водители.

Я принципиально не езжу на работу к 9:00 часам с Алтайского микрорайона в центр, потому что в это время на дороге творится суматоха. Машин много, каждый ездит, как хочет — одни гоняют, другие, наоборот, медлят, особенно на светофорах. После 10:00 беспроблемно добираюсь до офиса, могу даже в «зеленую волну» попасть, — делится с TagilCity.ru тагильчанка Анна.

Но не все имеют возможность работать удаленно. Часто во время «часа пик» именно на Вагонке возникают проблемы из-за спешащих на работу или с работы сотрудников оборонного предприятия. На одном из заседаний городской думы вице-спикер Алексей Балыбердин отметил, что по проспекту Вагоностроителей невозможно ездить из-за регулярного срабатывания «красного». В связи с этим, на данной улице будет организована «зеленая волна» в течение года.

Еще одна «зеленая волна» появится в Нижнем Тагиле
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В целом ситуация в Нижнем Тагиле действительно далека от критической. Здесь имеются свои особенности, но серьезных поводов для беспокойства, по мнению горожан, нет.

Я часто езжу по центру Нижнего Тагила, от вокзала до музея по проспекту Ленина еду практически без остановок, попадаю в «зеленую волну» каждый день, в основном до обеда. Также на Газетной. Не люблю ездить по Мира, там вроде и пробок нет, но почему-то стоишь на каждом «красном». Еще стараюсь объезжать улицы, где ездят трамваи. Люди на остановках норовят выскочить под колеса еще до того, как электротранспорт остановится, — говорит тагильчанка Юлия.

Интересно, что при скоплении транспортных средств на указанных дорогах специалисты МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил» вынуждены вмешиваться в процесс очередности проезда и дистанционно управлять светофорным объектом, регулируя дорожное движение и предоставляя приоритет транспортным средствам на полосах наибольшего их скопления, пояснил Вячеслав Масальский.

В самом центре управления городскими светофорами: репортаж из ЦОДД Нижнего Тагила
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