Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле

При этом тагильчане отмечают, что есть затруднения в движении и в других частях города. Судя по ситуации в утренние часы и данным с сервиса «Яндекс Карты», красным цветом подсвечиваются такие участки, как перекресток проспекта Мира и улицы Циолковского, а также проспект Мира — проспект Ленина, в остальном, данные по пробкам соответствуют информации от ЦОДД.