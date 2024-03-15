Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Выяснилось, что в утренние часы в будни загружены одни транспортные узлы, а в вечернее время — другие. О том, когда именно ухудшается пропускная способность дорожной сети в Нижнем Тагиле, редакции TagilCity.ru рассказал директор ЦОДД Вячеслав Масальский.
Существуют отдельные транспортные узлы, на которых эпизодически возникает скопление транспортных средств более, чем в обычный световой или вечерне-ночной период времени, так называемые «часы пик». Учитывая, что с каждого окна видна своя часть улицы, возможны и другие варианты. Но отмечу, что «пробок», как их понимают жители городов-миллионников (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург) у нас нет. И именно они (москвичи и петербуржцы) это отмечают, бывая у нас в городе, — пояснил руководитель учреждения Вячеслав Масальский.
При этом тагильчане отмечают, что есть затруднения в движении и в других частях города. Судя по ситуации в утренние часы и данным с сервиса «Яндекс Карты», красным цветом подсвечиваются такие участки, как перекресток проспекта Мира и улицы Циолковского, а также проспект Мира — проспект Ленина, в остальном, данные по пробкам соответствуют информации от ЦОДД.
Не без затруднений в движении и на Вагонке. При этом, собеседники редакции отмечают, что зачастую проблему с ситуацией на дороге вызывают сами водители.
Я принципиально не езжу на работу к 9:00 часам с Алтайского микрорайона в центр, потому что в это время на дороге творится суматоха. Машин много, каждый ездит, как хочет — одни гоняют, другие, наоборот, медлят, особенно на светофорах. После 10:00 беспроблемно добираюсь до офиса, могу даже в «зеленую волну» попасть, — делится с TagilCity.ru тагильчанка Анна.
Но не все имеют возможность работать удаленно. Часто во время «часа пик» именно на Вагонке возникают проблемы из-за спешащих на работу или с работы сотрудников оборонного предприятия. На одном из заседаний городской думы вице-спикер Алексей Балыбердин отметил, что по проспекту Вагоностроителей невозможно ездить из-за регулярного срабатывания «красного». В связи с этим, на данной улице будет организована «зеленая волна» в течение года.
В целом ситуация в Нижнем Тагиле действительно далека от критической. Здесь имеются свои особенности, но серьезных поводов для беспокойства, по мнению горожан, нет.
Я часто езжу по центру Нижнего Тагила, от вокзала до музея по проспекту Ленина еду практически без остановок, попадаю в «зеленую волну» каждый день, в основном до обеда. Также на Газетной. Не люблю ездить по Мира, там вроде и пробок нет, но почему-то стоишь на каждом «красном». Еще стараюсь объезжать улицы, где ездят трамваи. Люди на остановках норовят выскочить под колеса еще до того, как электротранспорт остановится, — говорит тагильчанка Юлия.
Интересно, что при скоплении транспортных средств на указанных дорогах специалисты МБУ «ЦОДД города Нижний Тагил» вынуждены вмешиваться в процесс очередности проезда и дистанционно управлять светофорным объектом, регулируя дорожное движение и предоставляя приоритет транспортным средствам на полосах наибольшего их скопления, пояснил Вячеслав Масальский.