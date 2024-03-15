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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:38

В Екатеринбурге продлили домашний арест экс-военкому Орджоникидзовского района

Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-военкому Орджоникидзовского района

15 марта 2024, 12:36
Фото: 1MI

В Екатеринбурге продлили домашний арест экс-военкому Орджоникидзовского района

Бывший сотрудник одного из военкоматов Екатеринбурга, ранее уличенный во взяточничестве, пока останется под домашним арестом.

Кировский районный суд Екатеринбурга не стал менять меру пресечения бывшему военкому Сергею Белоусову, которого подозревают во взятках, информирует Свердловский областной суд.

Белоусов, занимавший ранее должность военкома Орджоникидзовского района, будет находиться дома до 4 мая. Ранее заявление с просьбой смягчить меру пресечения подал адвокат обвиняемого, но суд отказался его удовлетворить.

Напомним, что бывший военком был задержан летом 2023 года.

Ранее в Екатеринбурге под домашний арест отправили криминального авторитета Фартового.

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#Суд#Уголовное дело#Взятка#Взяточничество#Военкомат#Домашний арест#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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