Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-военкому Орджоникидзовского района

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Кировский районный суд Екатеринбурга не стал менять меру пресечения бывшему военкому Сергею Белоусову, которого подозревают во взятках, информирует Свердловский областной суд.
Белоусов, занимавший ранее должность военкома Орджоникидзовского района, будет находиться дома до 4 мая. Ранее заявление с просьбой смягчить меру пресечения подал адвокат обвиняемого, но суд отказался его удовлетворить.
Напомним, что бывший военком был задержан летом 2023 года.
Ранее в Екатеринбурге под домашний арест отправили криминального авторитета Фартового.