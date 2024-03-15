Тагильчане оценили свое участие в викторине «Опорный край»

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Интеллектуальная викторина «Опорный край» включает в себя ответы на вопросы об истории Свердловской области. Организаторы вручают каждому участнику проекта памятную медаль и карточку с уникальным номером, который нужно будет в тот же день отправить на единый телефон посредством СМС. После регистрации номера свердловчане получат возможность стать обладателем ценных подарков.
Количество ценных подарков превышает две тысячи:
В Нижнем Тагиле желающих принять участие в викторине хоть отбавляй. По словам наблюдателей, практически никто не проходит мимо.
Всем интересно, какие вопросы в анкете, знает ли он на них ответы. Медаль тоже привлекает. Мы еще в Тагилстроевском районе всем конфеты дарим за участие в викторине, — рассказала одна из волонтеров.
Корреспондент TagilCity.ru спросил мнение и у самих участников процесса. Оказалось, что некоторые про викторину узнали только на избирательном участке.
Мы с мужем коренные тагильчане, но вопросы викторины для нас оказались очень интересными, что-то мы не знали, откровенно признаюсь. Приятно получить какие-то подарки. Будем надеяться, что медалью не ограничимся, — поделилась мнением жительница Нижнего Тагила Ольга.
Глава города Владислав Пинаев и его семья также приняли участие в познавательном проекте.
Если вдруг мне достанется один из ценных подарков, я его продам и все денежные средства переведу в поддержку наших ребят на СВО, — отметил градоначальник.
Организаторы викторины «Опорный край» в Свердловской области объявили о запуске фотоконкурса «Викторина — всей семьей!» для тех участников проекта, которые придут в пункт ее проведения всей семьей. В подарок можно получить электронный сертификат номиналом 3500 рублей для оплаты покупок в популярном интернет-магазине.
Напомним, познавательная викторина пройдет в Свердловской области с 15 по 17 марта 2024 года. На сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ можно найти карту пунктов проведения. Определение обладателей ценных подарков пройдет честно и открыто в прямом эфире телеканала ОТВ 12 апреля.