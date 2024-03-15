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Викторина «Опорный край» стартовала в Свердловской области

Тагильчане оценили свое участие в викторине «Опорный край»

15 марта 2024, 10:01
Фото: tagilcity.ru

Викторина «Опорный край» стартовала в Свердловской области

На Среднем Урале стартовала познавательная викторина «Опорный Край», посвященная 90-летию региона. Каждый ее участник сможет узнать интересные факты о родном крае, присоединиться к фотоконкурсу, а также получить ценные подарки.

Интеллектуальная викторина «Опорный край» включает в себя ответы на вопросы об истории Свердловской области. Организаторы вручают каждому участнику проекта памятную медаль и карточку с уникальным номером, который нужно будет в тот же день отправить на единый телефон посредством СМС. После регистрации номера свердловчане получат возможность стать обладателем ценных подарков.

Памятная медаль, посвященная 90-летию Свердловской области.Памятная медаль, посвященная 90-летию Свердловской области.
Памятная медаль, посвященная 90-летию Свердловской области.Памятная медаль, посвященная 90-летию Свердловской области.
Памятная медаль, посвященная 90-летию Свердловской области.
Фото: tagilcity.ru

Количество ценных подарков превышает две тысячи:

  • 45 однокомнатных квартир и квартир-студий в Екатеринбурге или Верхней Пышме. Одну из них организаторы презентовали совсем недавно,
Одну из квартир для участников викторины «Опорный край» презентовали в Екатеринбурге
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  • 100 белоснежных автомобилей «Москвич» с 1,5-литровым двигателем и мощностью в 136 лошадиных сил. Оснащение светодиодной оптикой, камерами, цифровой мультимедийной системой соответствует всем требованиям безопасности транспортного средства,
  • 20 легендарных черных матовых мотоциклов «Урал», цвета которого выбирали путем народного голосования,
  • 2000 смартфонов.
Мотоциклы «Урал» для викторины «Опорный край» презентовали в Ирбите
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В Нижнем Тагиле желающих принять участие в викторине хоть отбавляй. По словам наблюдателей, практически никто не проходит мимо.

Всем интересно, какие вопросы в анкете, знает ли он на них ответы. Медаль тоже привлекает. Мы еще в Тагилстроевском районе всем конфеты дарим за участие в викторине, — рассказала одна из волонтеров.
Фото: tagilcity.ru

Корреспондент TagilCity.ru спросил мнение и у самих участников процесса. Оказалось, что некоторые про викторину узнали только на избирательном участке.

Мы с мужем коренные тагильчане, но вопросы викторины для нас оказались очень интересными, что-то мы не знали, откровенно признаюсь. Приятно получить какие-то подарки. Будем надеяться, что медалью не ограничимся, — поделилась мнением жительница Нижнего Тагила Ольга.

Глава города Владислав Пинаев и его семья также приняли участие в познавательном проекте.

Если вдруг мне достанется один из ценных подарков, я его продам и все денежные средства переведу в поддержку наших ребят на СВО, — отметил градоначальник.

Организаторы викторины «Опорный край» в Свердловской области объявили о запуске фотоконкурса «Викторина — всей семьей!» для тех участников проекта, которые придут в пункт ее проведения всей семьей. В подарок можно получить электронный сертификат номиналом 3500 рублей для оплаты покупок в популярном интернет-магазине.

Свердловские семьи могут принять участие в фотоконкурсе викторины «Опорный край»
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Напомним, познавательная викторина пройдет в Свердловской области с 15 по 17 марта 2024 года. На сайте ОПОРНЫЙКРАЙ.РФ можно найти карту пунктов проведения. Определение обладателей ценных подарков пройдет честно и открыто в прямом эфире телеканала ОТВ 12 апреля.

Стали известны правила определения обладателей подарков викторины «Опорный край»
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#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Владислав Пинаев#Смартфоны#История#Избирательный участок#Викторина#Анкета#Медаль#Мотоциклы#Екатеринбург#Автомобили#Урал#Анастасия Имамахметова#Москвич
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