Тагильчане оценили свое участие в викторине «Опорный край»

Интеллектуальная викторина «Опорный край» включает в себя ответы на вопросы об истории Свердловской области. Организаторы вручают каждому участнику проекта памятную медаль и карточку с уникальным номером, который нужно будет в тот же день отправить на единый телефон посредством СМС. После регистрации номера свердловчане получат возможность стать обладателем ценных подарков.