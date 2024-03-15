Свердловские семьи могут принять участие в фотоконкурсе викторины «Опорный край»

Напомним, познавательная викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ» пройдет в Свердловской области с 15 по 17 марта. Более 2000 пунктов проведения викторины «ОПОРНЫЙ КРАЙ» будут расположены в каждом населенном пункте Свердловской области рядом с помещениями избирательных участков. Все участники интеллектуального соревнования получат возможность ответить на вопросы об истории родного края, получить памятную медаль и ценные подарки. Например, один из двух тысяч смартфонов, один из ста автомобилей «Москвич» в едином дизайне и комплектации, одну из 45 квартир в Екатеринбурге или Верхней Пышме, один из 20 легендарных мотоциклов «Урал», цвет которых выбрали с помощью народного голосования. Обладателей ценных подарков определят в прямом эфире телеканала ОТВ 12 апреля 2024 года.