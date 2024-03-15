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Свердловские семьи могут принять участие в фотоконкурсе викторины «Опорный край»

Свердловские семьи могут принять участие в фотоконкурсе викторины «Опорный край»

15 марта 2024, 05:35
Фото: Изображение Midjourney
Организаторы викторины «Опорный край» в Свердловской области объявили о запуске фотоконкурса «Викторина — всей семьей!» для тех участников проекта, которые придут в пункт ее проведения всей семьей.

Участники конкурса смогут получить в подарок электронный сертификат номиналом 3500 рублей для оплаты покупок в популярном интернет-магазине. Для того, чтобы присоединиться к проекту «Викторина — всей семьей!» необходимо:

  • Подписаться на официальную группу викторины,
  • Сделать репост сообщения из группы по этой ссылке у себя на странице ВКонтакте в дни проведения викторины,
  • 15, 16 или 17 марта принять участие в викторине «Опорный край» всей семьей и сделать интересное, креативное фото на фоне пункта проведения викторины. На снимке обязательно должны быть видны плакаты викторины, анкеты и медали. Можно сделать фото с волонтером в экипировке викторины,
  • Опубликовать фото в своем аккаунте в ВКонтакте, добавить к нему подпись и обязательные хештеги фотоконкурса: #опорныйкрай и #викторинавсейсемьей.

Организаторы проекта будут объявлять 10 лучших фотографий каждое утро 16, 17 и 18 марта до 10:00.

Напомним, познавательная викторина «ОПОРНЫЙ КРАЙ» пройдет в Свердловской области с 15 по 17 марта. Более 2000 пунктов проведения викторины «ОПОРНЫЙ КРАЙ» будут расположены в каждом населенном пункте Свердловской области рядом с помещениями избирательных участков. Все участники интеллектуального соревнования получат возможность ответить на вопросы об истории родного края, получить памятную медаль и ценные подарки. Например, один из двух тысяч смартфонов, один из ста автомобилей «Москвич» в едином дизайне и комплектации, одну из 45 квартир в Екатеринбурге или Верхней Пышме, один из 20 легендарных мотоциклов «Урал», цвет которых выбрали с помощью народного голосования. Обладателей ценных подарков определят в прямом эфире телеканала ОТВ 12 апреля 2024 года.

В Свердловской области появилась карта пунктов проведения викторины «Опорный край»
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#Общество#Свердловская область#Подарок#Квартира#Автомобиль#Мотоцикл#Избирательный участок#Викторина#Медали#Смартфон#Фотоконкурс#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова
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