Священник Храма-на-крови в Екатеринбурге рассказал о причинах нежелания рожать детей

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:44
Одна из причин нежелания рожать — отсутствие возможности совмещать карьеру и наличие нескольких детей, рассказал Миняйло в эфире ОТВ-Екатеринбург.
Также священнослужитель отметил, что для создания многодетных семей женщинам необходимы стабильное финансовое положение и квартиры, которые позволяют растить более одного ребенка.
Кроме того, Миняйло предложил период рождения и воспитания детей включать в трудовой стаж, чтобы поощрять деторождение.
Напомним, в РФ будет увеличен налоговый вычет для многодетных семей. Установленные суммы будут действовать до 2030 года.