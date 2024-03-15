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Священник Храма-на-крови в Екатеринбурге рассказал о причинах нежелания рожать детей

Священник Храма-на-крови в Екатеринбурге рассказал о причинах нежелания рожать детей

15 марта 2024, 05:44
Фото: Изображение Midjourney
Старший священник Храма-на-крови в Екатеринбурге Максим Миняйло рассказал о жизненных условиях для создания многодетных семей.

Одна из причин нежелания рожать — отсутствие возможности совмещать карьеру и наличие нескольких детей, рассказал Миняйло в эфире ОТВ-Екатеринбург.

Также священнослужитель отметил, что для создания многодетных семей женщинам необходимы стабильное финансовое положение и квартиры, которые позволяют растить более одного ребенка.

Кроме того, Миняйло предложил период рождения и воспитания детей включать в трудовой стаж, чтобы поощрять деторождение.

Напомним, в РФ будет увеличен налоговый вычет для многодетных семей. Установленные суммы будут действовать до 2030 года.

Пособия и льготы для многодетных семей Свердловской области
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#Общество#Дети#Работа#Рождаемость#Священник#Женщины#Семьи#Воспитание#Многодетные семьи#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Многодетность
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