Трамваи встали в Екатеринбурге из-за упавшего дерева

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
На месте происшествия замечены представители ГИБДД, пишет Ура.ру.
По словам очевидца, грузовик задел дерево, после этого оно и упало. Теперь автомобилистам приходится объезжать участок. А трамваи просто не могут ехать.
Ранее сообщалось, что трамвай протаранил автомобиль ДПС около Таганского ряда. Движение от Старой Сортировки по пути в центр на некоторое время было остановлено.
Напомним, что представители МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре. 15 марта он может достигнуть 23 метров в секунду. Такой ветер считается уроганным, в такую погоду возможно падение деревьев, рекламных щитов и так далее. В выходные тоже будет ветрено, до 13 метров в секунду.