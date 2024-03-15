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Дерево упало на машину и парализовало движение трамваев в Екатеринбурге

Трамваи встали в Екатеринбурге из-за упавшего дерева

15 марта 2024, 07:59
Фото: 1MI

Дерево упало на машину и парализовало движение трамваев в Екатеринбурге

Дерево упало на автомобиль на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Таким образом оказались перекрыты трамвайные пути.

На месте происшествия замечены представители ГИБДД, пишет Ура.ру.

По словам очевидца, грузовик задел дерево, после этого оно и упало. Теперь автомобилистам приходится объезжать участок. А трамваи просто не могут ехать.

Ранее сообщалось, что трамвай протаранил автомобиль ДПС около Таганского ряда. Движение от Старой Сортировки по пути в центр на некоторое время было остановлено.

Напомним, что представители МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре. 15 марта он может достигнуть 23 метров в секунду. Такой ветер считается уроганным, в такую погоду возможно падение деревьев, рекламных щитов и так далее. В выходные тоже будет ветрено, до 13 метров в секунду.

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#Происшествия#Свердловская область#ГИБДД#Дерево#Грузовик#Машина#Трамваи#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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