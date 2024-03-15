Трамваи встали в Екатеринбурге из-за упавшего дерева

Напомним, что представители МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре. 15 марта он может достигнуть 23 метров в секунду. Такой ветер считается уроганным, в такую погоду возможно падение деревьев, рекламных щитов и так далее. В выходные тоже будет ветрено, до 13 метров в секунду.