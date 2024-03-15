Третий каток появится в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Уже утверждено положительное заключение госэкспертизы. Известно, что комплекс появится на улице Красноармейская. Он будет работать весь год, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.
Заниматься на спортобъекте смогут единовременно до 50 человек. Здание будет одноэтажным.
Сейчас в городе имеется два места для катания — в Ледовом дворце спорта на Вагонке и Гальянке в ФОК «Президентский».
Ранее сообщалось, что первый в мире пивной каток появился в Екатеринбурге.