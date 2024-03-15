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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Крытый каток с искусственным льдом появится в Нижнем Тагиле

Третий каток появится в Нижнем Тагиле

15 марта 2024, 09:43
Фото: 1MI

Крытый каток с искусственным льдом появится в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле появится крытый каток с искусственным льдом. Он расположится на Вые.

Уже утверждено положительное заключение госэкспертизы. Известно, что комплекс появится на улице Красноармейская. Он будет работать весь год, сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы.

Заниматься на спортобъекте смогут единовременно до 50 человек. Здание будет одноэтажным.

Сейчас в городе имеется два места для катания — в Ледовом дворце спорта на Вагонке и Гальянке в ФОК «Президентский».

Ранее сообщалось, что первый в мире пивной каток появился в Екатеринбурге.

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#Нижний Тагил#Вагонка#Свердловская область#Город#Выя#Лед#Гальянка#Каток#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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