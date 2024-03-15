Цирк Екатеринбурга останется без директора на два года

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Ранее цирком руководила Тамара Бортникова. После нее врио был назначен глава Челябинского цирка Рихард Илгач. Ему придется совмещать две должности, пишет Ура.ру со ссылкой на Росгосцирк.
Отмечается, что Тамара Бортникова покинула руководящую должность по совоей личной инициативе. А нового руководителя назначат по окончании ремонтных работ в помещениях.
Ранее сообщалось, что начальника полиции и его заместителя в Алапаевске сняли с должностей.