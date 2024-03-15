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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Екатеринбурге цирк остался без директора

Цирк Екатеринбурга останется без директора на два года

15 марта 2024, 11:15
Фото: 1MI

В Екатеринбурге цирк остался без директора

Без руководителя на два года останется цирк в Екатеринбурге. В это время будет вестись реконструкция.

Ранее цирком руководила Тамара Бортникова. После нее врио был назначен глава Челябинского цирка Рихард Илгач. Ему придется совмещать две должности, пишет Ура.ру со ссылкой на Росгосцирк.

Отмечается, что Тамара Бортникова покинула руководящую должность по совоей личной инициативе. А нового руководителя назначат по окончании ремонтных работ в помещениях.

Ранее сообщалось, что начальника полиции и его заместителя в Алапаевске сняли с должностей.

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#Общество#Свердловская область#Увольнение#Реконструкция#Начальник#Директор#Цирк#Должность#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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