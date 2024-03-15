Учеников тагильской школы №12 согласились охранять в два раза дешевле

Пост охраны этой организации начнет работать с 1 апреля 2024 года в здании на улице Жуковского и продолжит в течение 32 месяцев. Сотрудники подрядной организации будут охранять имущество, обеспечивать пропускной режим и безопасность. Работать они будут по одному человеку и без оружия.