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Updated Сегодня, 10:24

В Нижнем Тагиле охрана школы №12 обойдется в два раза дешевле

Учеников тагильской школы №12 согласились охранять в два раза дешевле

15 марта 2024, 10:22
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле охрана школы №12 обойдется в два раза дешевле

Стоимость выставления поста охраны в школе №12 Нижнего Тагила снизилась почти на 50%. Тендер выиграла компания из Оренбурга ООО «Частная охранная организация „Вымпел“».

Всего на электронный аукцион подали заявки сразу шесть различных организаций. Компания из Оренбурга ООО «Частная охранная организация „Вымпел“». Снизило начальную цену контракта с 6,8 миллиона до 3,6 миллиона рублей. Именно с ними администрация и заключает контракт.

Пост охраны этой организации начнет работать с 1 апреля 2024 года в здании на улице Жуковского и продолжит в течение 32 месяцев. Сотрудники подрядной организации будут охранять имущество, обеспечивать пропускной режим и безопасность. Работать они будут по одному человеку и без оружия.

ООО ЧОО «Вымпел» было зарегистрировано в Оренбурге в 2014 году. Директором компании на сегодняшний день является Виталий Воронков. Организация была поставщиком в 373 госконтрактах на общую сумму 303,5 миллиона рублей.

Также стало известно, что подобные посты охраны выставят еще в 12 школах Нижнего Тагила. На это администрация готова выделить 88,7 миллиона рублей.

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