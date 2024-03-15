Учеников тагильской школы №12 согласились охранять в два раза дешевле

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Всего на электронный аукцион подали заявки сразу шесть различных организаций. Компания из Оренбурга ООО «Частная охранная организация „Вымпел“». Снизило начальную цену контракта с 6,8 миллиона до 3,6 миллиона рублей. Именно с ними администрация и заключает контракт.
Пост охраны этой организации начнет работать с 1 апреля 2024 года в здании на улице Жуковского и продолжит в течение 32 месяцев. Сотрудники подрядной организации будут охранять имущество, обеспечивать пропускной режим и безопасность. Работать они будут по одному человеку и без оружия.
ООО ЧОО «Вымпел» было зарегистрировано в Оренбурге в 2014 году. Директором компании на сегодняшний день является Виталий Воронков. Организация была поставщиком в 373 госконтрактах на общую сумму 303,5 миллиона рублей.
Также стало известно, что подобные посты охраны выставят еще в 12 школах Нижнего Тагила. На это администрация готова выделить 88,7 миллиона рублей.