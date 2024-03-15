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Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

У мужчины остановилось сердце во время просмотра футбола в Асбесте

В Асбесте мужчина чуть не умер во время просмотра футбола

15 марта 2024, 08:29
Фото: 1MI

У мужчины остановилось сердце во время просмотра футбола в Асбесте

В Асбесте медики спасли жизнь 70-летнему мужчине. В этот момент он смотрел футбол.

Прибывшая скорая отвезла мужчину в больницу в состоянии клинической смерти. Пациенту сделали операцию, отметили в департаменте информполитики. Врачам удалось запустить работу этого жизненноважного органа.

Затем пенсионера ввели в кому. После медики решили стентировать коронарный сосуд. Операция завершилась успешно, мужчина очнулся.

Ранее врачи из Екатеринбурга поставили на ноги футболиста с разрывом сухожилия.

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#Больница#Здоровье#Асбест#Футбол#Скорая помощь#Врачи#Сердце#Операция#Медики#Екатеринбург#ИВЛ#Дарья Сорокина
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