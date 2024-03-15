В Асбесте мужчина чуть не умер во время просмотра футбола

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Прибывшая скорая отвезла мужчину в больницу в состоянии клинической смерти. Пациенту сделали операцию, отметили в департаменте информполитики. Врачам удалось запустить работу этого жизненноважного органа.
Затем пенсионера ввели в кому. После медики решили стентировать коронарный сосуд. Операция завершилась успешно, мужчина очнулся.
Ранее врачи из Екатеринбурга поставили на ноги футболиста с разрывом сухожилия.