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Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

В Екатеринбурге жители заметили детей, бегающих по крыше магазина

В Екатеринбурге дети бегают по крыше магазина и бросают в людей снег

15 марта 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге жители заметили детей, бегающих по крыше магазина

Жители дома №47 по улице Щербакова в Екатеринбурге заметили несовершеннолетних на крыше. Дети подглядывают в окна и швыряют в прохожих снегом.

Подростки бегают по крыше магазина «Монетка» и заглядывают в окна на втором этаже. На призывы прохожих перестать хулиганить дети никак не отреагировали, пишет паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев.

Один мужчина попробовал уговорить школьников спуститься, но его не послушали.

О происшествии сообщили в полицию.

Ранее в Екатеринбурге арестовали молодых людей, которые изрисовали свастикой стены дома и машины на парковке.

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#Общество#Подростки#Хулиганство#Очевидцы#Несовершеннолетние#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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