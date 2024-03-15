В Екатеринбурге дети бегают по крыше магазина и бросают в людей снег

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Подростки бегают по крыше магазина «Монетка» и заглядывают в окна на втором этаже. На призывы прохожих перестать хулиганить дети никак не отреагировали, пишет паблик «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев.
Один мужчина попробовал уговорить школьников спуститься, но его не послушали.
О происшествии сообщили в полицию.
Ранее в Екатеринбурге арестовали молодых людей, которые изрисовали свастикой стены дома и машины на парковке.