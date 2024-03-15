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В Екатеринбурге будут судить мужчину, прописавшего у себя почти 1400 мигрантов

В Екатеринбурге предприимчивый собственник жилья прописал у себя почти 1400 мигрантов

15 марта 2024, 10:47

В Екатеринбурге будут судить мужчину, прописавшего у себя почти 1400 мигрантов

35-летний житель Орджоникидзовского района Екатеринбурга за два года помог решить квартирный вопрос 1369 трудовым мигрантам.

Фиктивными прописками свердловчанин занимался с января 2022 года по январь 2024, но потом его манипуляциями заинтересовалась прокуратура Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, предприимчивый домовладелец предоставлял в МФЦ заполненные бланки с уведомлениями о прибытии иностранных граждан, которых затем регистрировал на своей жилплощади.

Ранее в столице Среднего Урала за аналогичное преступление осудили другого «бизнесмена», который успел зарегистрировать у себя более трех тысяч мигрантов. Он получил штраф в 1,5 миллиона рублей, однако за подобные правонарушения может грозить и уголовная ответственность.

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#Суд#Прописка#Наказание#Трудовые мигранты#Правонарушение#Екатеринбург#Инцидент#Уголовное наказание#Дарья Бобровицкая
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