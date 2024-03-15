В Екатеринбурге предприимчивый собственник жилья прописал у себя почти 1400 мигрантов

Ранее в столице Среднего Урала за аналогичное преступление осудили другого «бизнесмена», который успел зарегистрировать у себя более трех тысяч мигрантов. Он получил штраф в 1,5 миллиона рублей, однако за подобные правонарушения может грозить и уголовная ответственность.