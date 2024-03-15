В Екатеринбурге предприимчивый собственник жилья прописал у себя почти 1400 мигрантов

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Фиктивными прописками свердловчанин занимался с января 2022 года по январь 2024, но потом его манипуляциями заинтересовалась прокуратура Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, предприимчивый домовладелец предоставлял в МФЦ заполненные бланки с уведомлениями о прибытии иностранных граждан, которых затем регистрировал на своей жилплощади.
Ранее в столице Среднего Урала за аналогичное преступление осудили другого «бизнесмена», который успел зарегистрировать у себя более трех тысяч мигрантов. Он получил штраф в 1,5 миллиона рублей, однако за подобные правонарушения может грозить и уголовная ответственность.