В народной программе ЕР появятся положения из президентского послания

Как сообщает сайт ER.RU, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что партия получила предложения почти по всем разделам народной программы. На сегодняшний день уже сформировали более 100 новых показателей документа. Партия вместе с правительством, фракцией «Единая Россия» в Государственной думе и сенаторами разработает соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента РФ были реализованы в ближайшем будущем.