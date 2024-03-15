В народной программе ЕР появятся положения из президентского послания

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
Издание mkset.ru пишет, что «Единая Россия» сконцентрируется в первую очередь на инициативах по реализации новых национальных проектов: «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Семья», «Кадры» и «Экономика данных». Партия уделяет повышенное внимание разработке ключевых программ для развития государства.
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал отдельные поручения координаторам социальных блоков народной программы. Они должны будут представить инициативы, связанные с реализацией указа о поддержке многодетных семей, скоординировать работу соответствующих министерств и ведомств для создания платформы помощи гражданам в поддержке и сохранении их здоровья на протяжении всей жизни, а также совместно с Министерством труда представить предложения по реализации пилотного проекта новой модели оплаты труда работников бюджетной сферы.
Также партия «Единая Россия» будет участвовать в обновлении налоговой системы.
Изменения затронут все разделы народной программы «Единой России». В разделе «Современное образование и передовая наука» предусмотрено продление программы капитального ремонта школ, которая является одним из важных направлений работы партии в области образования. В ходе ее реализации капитальный ремонт проведен уже свыше чем в 4 тысячах зданий школ. Аналогичные механизмы будут использоваться для детских дошкольных учреждений, колледжей и общежитий высших учебных заведений.
В раздел «Хорошая работа — достаток в доме» также внесут изменения, и он будет синхронизирован с национальным проектом «Кадры». В соответствии с поручением главы России партия «Единая Россия» предлагает отработать в пилотных регионах новую, справедливую систему оплаты труда бюджетников.
Совместно с Кабинетом министров Российской Федерации партия «Единая Россия» будет заниматься разработкой национального проекта «Семья» и комплексной программы по охране материнства и здоровья детей.
При реализации государственной программы «Земский работник культуры», которую президент поручил запустить с 2025 года, «Единая Россия» предлагает учесть опыт регионов, где уже работают аналогичные программы поддержки. В новых регионах национальные проекты будут реализовываться по гибкой схеме.
Как сообщает сайт ER.RU, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что партия получила предложения почти по всем разделам народной программы. На сегодняшний день уже сформировали более 100 новых показателей документа. Партия вместе с правительством, фракцией «Единая Россия» в Государственной думе и сенаторами разработает соответствующие изменения в нормативную базу, чтобы все решения президента РФ были реализованы в ближайшем будущем.