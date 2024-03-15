В Нижней Салде мэрия заплатит укушенному бродячим псом подростку 20 тысяч рублей

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В Нижней Салде подросток, которому бродячий пес разорвал предплечье, получит деньги от местной администрации, информирует городская прокуратура.
Собака набросилась на школьника, когда он летом гулял возле дома №9 на улице Металлургов. Агрессивное животное вцепилось мальчику в руку. После нападения ему пришлось обратиться за медицинской помощью в местную больницу с рваной раной.
Кроме того, юноше пришлось пройти курс необходимой вакцинации.
В прокуратуре пояснили, что обязанности по отлову бродячих животных лежат на местных властях, однако необходимых мер они не принимают.
Иск на сумму 20 тысяч рублей направлен в суд.
Ранее в Следственном комитете заинтересовались действиями владельца питбуля в Сухом Логу.