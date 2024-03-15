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Администрация Нижней Салды заплатит укушенному собакой подростку компенсацию

В Нижней Салде мэрия заплатит укушенному бродячим псом подростку 20 тысяч рублей

15 марта 2024, 11:17
Фото: 1MI

Администрация Нижней Салды заплатит укушенному собакой подростку компенсацию

Прокуратура Нижней Салды взыскала с местной администрации компенсацию в пользу школьника, которого в августе 2023 года покусала бродячая агрессивная собака, 20 тысяч рублей.

В Нижней Салде подросток, которому бродячий пес разорвал предплечье, получит деньги от местной администрации, информирует городская прокуратура.

Собака набросилась на школьника, когда он летом гулял возле дома №9 на улице Металлургов. Агрессивное животное вцепилось мальчику в руку. После нападения ему пришлось обратиться за медицинской помощью в местную больницу с рваной раной.

Кроме того, юноше пришлось пройти курс необходимой вакцинации.

В прокуратуре пояснили, что обязанности по отлову бродячих животных лежат на местных властях, однако необходимых мер они не принимают.

Иск на сумму 20 тысяч рублей направлен в суд.

Ранее в Следственном комитете заинтересовались действиями владельца питбуля в Сухом Логу.

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#Происшествия#Суд#Деньги#18+#Екатеринбург#Нижняя Салда#Покусала собака#Моральная компенсация#Дарья Бобровицкая
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