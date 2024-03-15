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Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

В Первоуральске семья девочки, попавшей в секс-скандал, заявила о ее совращении

В Первоуральске семья занявшейся сексом пятиклассницы рассказала свою версию событий

15 марта 2024, 14:42
Фото: Изображение Midjourney

В Первоуральске семья девочки, попавшей в секс-скандал, заявила о ее совращении

Парни, которые Первоуральске приехали в гости к пятикласснице и занялись с ней сексом, спровоцировали ее, считает родственница девочки.

11-летняя девочка не виновата, к занятию сексом ее склонили более взрослые подростки, заявила в беседе с E1.ru родственница школьницы.

По ее словам, еще предстоит разобраться в ситуации, как именно происходили события и кто довел все до «извращений».

Девочка сама до такого бы не додумалась, - считает женщина.

Напомним, что троим первоуральским восьмиклассникам грозит уголовное преследование за секс с 11-летней школьницей и срок до шести лет лишения свободы. Подростки утверждают, что девочка сама их пригласила. Изначально компания была больше, но двое школьников благоразумно уехали.

Ранее один из восьмиклассников заявил, что никакого изнасилования не было.

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#Происшествия#Первоуральск#Уголовное дело#Девочка#Подростки#Изнасилование#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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