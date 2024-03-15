В Первоуральске семья занявшейся сексом пятиклассницы рассказала свою версию событий

Напомним, что троим первоуральским восьмиклассникам грозит уголовное преследование за секс с 11-летней школьницей и срок до шести лет лишения свободы. Подростки утверждают, что девочка сама их пригласила. Изначально компания была больше, но двое школьников благоразумно уехали.