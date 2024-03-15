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В школе Челябинска выявили случай туберкулеза

В школе Челябинска выявили случай туберкулеза

15 марта 2024, 11:19
Фото: 1MI
У ученика школы №115 в Челябинске обнаружили туберкулез.

В настоящее время школьник находится в медучреждении и проходит курс лечения. Роспотребнадзор выдал учебному учреждению предписание о том, чтобы были проведены мероприятия по санитарной обработке помещений, рассказали в пресс-службе администрации города.

Заключительный раз дезинфекция была проведена в школе 13 марта. Всех сотрудников, которые находились в контакте с больным, отправили на флюорографию, а остальным ученикам класса провели иммунодиагностику.

Также директор школы рассказала, что учеников без вакцинаций не допускают к учебе, а родителей просят срочно взять направление на «манту», пишет «31 канал».

Напомним, в Екатеринбурге прошел слух о том, что несколько студентов УрФУ заболели корью, однако Роспотребнадзор опроверг эту информацию.

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