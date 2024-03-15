В Свердловской области начались выборы президента

Всего в Нижнем Тагиле зафиксировано более 257 тысяч жителей, которые придут голосовать. Так, больше всего было зарегистрировано в Тагилстроевском районе — около 93 тысяч. На Вагонке зарегистрировали 85 тысяч человек, а в Ленинском — около 80 тысяч человек.