В Свердловской области начались выборы президента

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Работа избирательных участков началась в восемь часов утра. В области сейчас действует более двух тысяч участков, их рабочий день длится до 20:00, рассказали в пресс-службе свердловского избиркома.
В Нижнем Тагиле для голосования было подготовлено 260 тысяч бюллетеней. На них есть печать и марка, а также подписи сотрудников избиркомов, рассказала председатель избиркома Ленинского района Лариса Демьянова.
Всего в Нижнем Тагиле зафиксировано более 257 тысяч жителей, которые придут голосовать. Так, больше всего было зарегистрировано в Тагилстроевском районе — около 93 тысяч. На Вагонке зарегистрировали 85 тысяч человек, а в Ленинском — около 80 тысяч человек.
Участки Нижнего Тагила можно посмотреть здесь.
Напомним, выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Для избирателей также есть возможность проголосовать дистанционно.