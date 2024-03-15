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В Свердловской области начались выборы президента

В Свердловской области начались выборы президента

15 марта 2024, 04:33
Фото: Изображение Midjourney
Избирательные участки в Свердловской области начали работать 15 марта 2024 года. В них пройдут выборы главы РФ.
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Выборы

Работа избирательных участков началась в восемь часов утра. В области сейчас действует более двух тысяч участков, их рабочий день длится до 20:00, рассказали в пресс-службе свердловского избиркома.

В Нижнем Тагиле для голосования было подготовлено 260 тысяч бюллетеней. На них есть печать и марка, а также подписи сотрудников избиркомов, рассказала председатель избиркома Ленинского района Лариса Демьянова.

Всего в Нижнем Тагиле зафиксировано более 257 тысяч жителей, которые придут голосовать. Так, больше всего было зарегистрировано в Тагилстроевском районе — около 93 тысяч. На Вагонке зарегистрировали 85 тысяч человек, а в Ленинском — около 80 тысяч человек.

Участки Нижнего Тагила можно посмотреть здесь.

Напомним, выборы президента РФ состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. Для избирателей также есть возможность проголосовать дистанционно.

Подготовка к выборам президента России завершается в Свердловской области
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Жители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента России
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