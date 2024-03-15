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Владимир Кличко: Украине нужны выборы и смена президента

15 марта 2024, 18:42
Владимир Кличко, бывший чемпион мира по боксу и брат Виталия Кличко, мэра Киева, в интервью немецкому журналу Focus выразил необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Он отметил: если во время военных действий можно сменить главнокомандующего армией, то почему бы не сделать то же самое с президентом? По мнению Кличко, даже при наличии военного положения в стране, выборы можно провести, используя новейшие технологии. Это позволит продемонстрировать, что Украина остается демократическим государством, приводит слова спикера интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Владимир Кличко также подчеркнул, что конфликт между его братом и президентом Зеленским вызван действиями последнего. По его словам, Зеленский за два года ни разу не посетил столичную мэрию.

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