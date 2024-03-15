Владимир Кличко: Украине нужны выборы и смена президента

Он отметил: если во время военных действий можно сменить главнокомандующего армией, то почему бы не сделать то же самое с президентом? По мнению Кличко, даже при наличии военного положения в стране, выборы можно провести, используя новейшие технологии. Это позволит продемонстрировать, что Украина остается демократическим государством, приводит слова спикера интернет-издание «Подмосковье сегодня».