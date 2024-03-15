Волочкову не волнуют досужие сплетни о ее пристрастии к алкоголю

Как пишет newia.ru, Волочкова вышла на сцену Большого театра 26 лет назад, но уже в 2003 году была уволена. Официально — по причине окончания действия договора, негласно — из-за отсутствия в труппе партнера соответствующего веса. Артистка же уверена, что ее «попросили» из-за мстительного влиятельного поклонника, поскольку она прервала отношения с ним. Волочкова даже пожаловалась в трудовую инспекцию, где все-таки сочли факт увольнения незаконным. Но в период судебных тяжб балерина привычно отсутствовала в зале заседаний «по уважительной причине», в связи с чем ее положение на рынке труда так и не изменилось.