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Волочкову не волнуют досужие сплетни о ее пристрастии к алкоголю

Волочкову не волнуют досужие сплетни о ее пристрастии к алкоголю

15 марта 2024, 19:16
Фото: Павел Кашаев / globallookpress.com
Анастасию Волочкову, балерину, некогда исполнявшую главные партии в балетных постановках Большого театра, не очень беспокоят сообщения о том, что она имеет зависимость от алкогольных напитков. Артистка утверждает, что все это — сплетни из социальных сетей.

Балерина подчеркнула, что оговорить другого человека — очень просто. Она отметила: страдающие алкоголизмом люди физически не способны каждый день усердно тренироваться, стоя на пуантах по несколько часов.

Как пишет newia.ru, Волочкова вышла на сцену Большого театра 26 лет назад, но уже в 2003 году была уволена. Официально — по причине окончания действия договора, негласно — из-за отсутствия в труппе партнера соответствующего веса. Артистка же уверена, что ее «попросили» из-за мстительного влиятельного поклонника, поскольку она прервала отношения с ним. Волочкова даже пожаловалась в трудовую инспекцию, где все-таки сочли факт увольнения незаконным. Но в период судебных тяжб балерина привычно отсутствовала в зале заседаний «по уважительной причине», в связи с чем ее положение на рынке труда так и не изменилось.

Известно, что на Неделе высокой моды Анастасия заявила представителям медиа, что не намерена больше отвечать на вопросы перед их камерами. Теперь она будет рассказывать о личном на собственном YouTube-канале АВТВ — «Анастасия Волочкова Телевидение» в формате подкастов с интригующим названием «Исповедь балерины».

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