Волочкову не волнуют досужие сплетни о ее пристрастии к алкоголю

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Балерина подчеркнула, что оговорить другого человека — очень просто. Она отметила: страдающие алкоголизмом люди физически не способны каждый день усердно тренироваться, стоя на пуантах по несколько часов.
Как пишет newia.ru, Волочкова вышла на сцену Большого театра 26 лет назад, но уже в 2003 году была уволена. Официально — по причине окончания действия договора, негласно — из-за отсутствия в труппе партнера соответствующего веса. Артистка же уверена, что ее «попросили» из-за мстительного влиятельного поклонника, поскольку она прервала отношения с ним. Волочкова даже пожаловалась в трудовую инспекцию, где все-таки сочли факт увольнения незаконным. Но в период судебных тяжб балерина привычно отсутствовала в зале заседаний «по уважительной причине», в связи с чем ее положение на рынке труда так и не изменилось.
Известно, что на Неделе высокой моды Анастасия заявила представителям медиа, что не намерена больше отвечать на вопросы перед их камерами. Теперь она будет рассказывать о личном на собственном YouTube-канале АВТВ — «Анастасия Волочкова Телевидение» в формате подкастов с интригующим названием «Исповедь балерины».