Врач рассказала о возможных негативных последствиях длительного поста

В результате многие люди теряют вес, однако это связано скорее с потерей мышечной массы и воды, так как рацион постящегося часто основан только на углеводах. Люди на углеводно-овощной и фруктовой диете, а особенно те, у кого есть проблемы со здоровьем, получают мало пользы от такого поста.