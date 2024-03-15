Врач рассказала о возможных негативных последствиях длительного поста

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Пост изначально был необходим, чтобы избежать проблем с питанием в период отсутствия свежих продуктов. Однако сейчас существует множество постных альтернатив — постная колбаса, тортики, булки и блины с макаронами. Это приводит к проблемам с углеводами, которые часто потребляются в больших количествах во время поста, в ущерб жирам и белкам, необходимым для здорового функционирования организма. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В результате многие люди теряют вес, однако это связано скорее с потерей мышечной массы и воды, так как рацион постящегося часто основан только на углеводах. Люди на углеводно-овощной и фруктовой диете, а особенно те, у кого есть проблемы со здоровьем, получают мало пользы от такого поста.
Организм начинает использовать жиры, уже содержащиеся в коже, волосах и ногтях, чтобы получить необходимые жиры. В результате человек начинает плохо себя чувствовать, у него возникает избыточное подкожное жировое отложение, а после окончания поста может начаться переедание.
Поэтому Александра Ноев считает, что пост нужно соблюдать духовно, а не в питании. Она не рекомендует поститься и советует принимать во внимание существующие заболевания. Если все-таки решено поститься, стоит обратить внимание на разрешенные продукты, например, можно употреблять рыбу чаще, чем предусмотрено правилами поста. Рекомендуется употреблять крупы с высоким содержанием белка, такие как киноа, булгур, геркулес долгой варки и гречка. Следует ограничивать потребление картофеля и макарон.
Также Александра Ноев советует включать в рацион свеклу, цуккини, кабачки, тыкву, чеснок, морковь, брюссельскую, цветную капусту, брокколи и фрукты. Однако не стоит употреблять их более 350 граммов в сутки из-за содержания фруктозы, которая может привести к ожирению печени.