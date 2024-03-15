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Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Врач рассказала о возможных негативных последствиях длительного поста

15 марта 2024, 17:34
С 18 марта начнется период Великого поста, который продлится до 4 мая. Врач Александра Ноев предупреждает о возможных негативных последствиях неправильного подхода к этому процессу.

Пост изначально был необходим, чтобы избежать проблем с питанием в период отсутствия свежих продуктов. Однако сейчас существует множество постных альтернатив — постная колбаса, тортики, булки и блины с макаронами. Это приводит к проблемам с углеводами, которые часто потребляются в больших количествах во время поста, в ущерб жирам и белкам, необходимым для здорового функционирования организма. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В результате многие люди теряют вес, однако это связано скорее с потерей мышечной массы и воды, так как рацион постящегося часто основан только на углеводах. Люди на углеводно-овощной и фруктовой диете, а особенно те, у кого есть проблемы со здоровьем, получают мало пользы от такого поста.

Организм начинает использовать жиры, уже содержащиеся в коже, волосах и ногтях, чтобы получить необходимые жиры. В результате человек начинает плохо себя чувствовать, у него возникает избыточное подкожное жировое отложение, а после окончания поста может начаться переедание.

Поэтому Александра Ноев считает, что пост нужно соблюдать духовно, а не в питании. Она не рекомендует поститься и советует принимать во внимание существующие заболевания. Если все-таки решено поститься, стоит обратить внимание на разрешенные продукты, например, можно употреблять рыбу чаще, чем предусмотрено правилами поста. Рекомендуется употреблять крупы с высоким содержанием белка, такие как киноа, булгур, геркулес долгой варки и гречка. Следует ограничивать потребление картофеля и макарон.

Также Александра Ноев советует включать в рацион свеклу, цуккини, кабачки, тыкву, чеснок, морковь, брюссельскую, цветную капусту, брокколи и фрукты. Однако не стоит употреблять их более 350 граммов в сутки из-за содержания фруктозы, которая может привести к ожирению печени.

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