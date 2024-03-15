Вспомнил бабушку: Егор Крид разрыдался на концерте в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Пенсионерка жила в районе Химмаша, трудилась в лаборатории. В свои 80 она решила прыгнуть с парашютом, прямо в день юбилея. С внуком Таисия была очень близка. Она была очень жизнелюбивым и трудолюбивым человеком.
Кроме того, Егор сказал трогательную речь о родственнице со сцены. Он сказал, что она его ангел-хранитель. Когда она была жива, то была для него примером для подражания и образцом жизнелюбия.
После этого он стал петь песню «Берегу», но не смог продолжить из-за нахлынувших слез. Тогда зрительный зал стал петь за него.
Напомним, что в 2022 году модель из столицы Урала стала победительницей шоу «Холостяк», в котором ранее главным героем был Егор Крид.