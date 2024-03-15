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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Певец Егор Крид заплакал на концерте в Екатеринбурге

Вспомнил бабушку: Егор Крид разрыдался на концерте в Екатеринбурге

15 марта 2024, 07:25
Фото: Страница Егора Крида во «ВКонтакте»

Певец Егор Крид заплакал на концерте в Екатеринбурге

Исполнитель Егор Крид, выступая в Екатеринбурге, заплакал. Он вспомнил бабушку, которую звали Таисией Васильевной.

Пенсионерка жила в районе Химмаша, трудилась в лаборатории. В свои 80 она решила прыгнуть с парашютом, прямо в день юбилея. С внуком Таисия была очень близка. Она была очень жизнелюбивым и трудолюбивым человеком.

Кроме того, Егор сказал трогательную речь о родственнице со сцены. Он сказал, что она его ангел-хранитель. Когда она была жива, то была для него примером для подражания и образцом жизнелюбия.

После этого он стал петь песню «Берегу», но не смог продолжить из-за нахлынувших слез. Тогда зрительный зал стал петь за него.

Напомним, что в 2022 году модель из столицы Урала стала победительницей шоу «Холостяк», в котором ранее главным героем был Егор Крид.

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#Общество#Юбилей#Свердловская область#Песня#Бассейн#Егор Крид#Лаборатория#Екатеринбург#Парашют#Дарья Сорокина#Химмаш#Слезы
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