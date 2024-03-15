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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Каменске-Уральском вынесен приговор за убийство боксера

Вынесен суровый приговор убийцам боксера из Каменска-Уральского

15 марта 2024, 07:06
Фото: Изображение Midjourney

В Каменске-Уральском вынесен приговор за убийство боксера

В Каменске-Уральском убийцам боксера в клубе вынесли приговор. Виновными в случившемся признали Олега Бабушкина и Сергея Мальцева.

Первому дали 13 лет колонии, а второму — три года тюрьмы, пишет Ура.ру. Мальцев будет сидеть тюрьме общего режима, а Бабушкину предстоит отбыть срок в строгих условиях. Ранее суд присяжных признал обоих мужчин виновными.

Напомним, что убийство произошло летом прошлого года в заведении Joy. Мужчины повздорили в туалете, и Бабушкин застрелил боксера. Приятель погибшего пытался оказать первую помощь пострадавшуму, но Мальцев ранил его в живот.

Согласно решению суда, одного мужчину признали убийцей спортсмена, а второго виновным в причинении вреда другу убитого.

Ранее житель Екатеринбурга приговорен к 11 годам тюрьмы за убийство мужчины во время ссоры.

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