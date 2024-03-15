Вынесен суровый приговор убийцам боксера из Каменска-Уральского

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Первому дали 13 лет колонии, а второму — три года тюрьмы, пишет Ура.ру. Мальцев будет сидеть тюрьме общего режима, а Бабушкину предстоит отбыть срок в строгих условиях. Ранее суд присяжных признал обоих мужчин виновными.
Напомним, что убийство произошло летом прошлого года в заведении Joy. Мужчины повздорили в туалете, и Бабушкин застрелил боксера. Приятель погибшего пытался оказать первую помощь пострадавшуму, но Мальцев ранил его в живот.
Согласно решению суда, одного мужчину признали убийцей спортсмена, а второго виновным в причинении вреда другу убитого.
Ранее житель Екатеринбурга приговорен к 11 годам тюрьмы за убийство мужчины во время ссоры.