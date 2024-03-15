Явка избирателей в Свердловской области составила 21% 15 марта в 15:00

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
На 15:00 часов явка на избирательных участках составила 19,14%, рассказали в пресс-службе избиркома Свердловской области.
Также свердловчане составили явку в электронном голосовании 47,72% от количества жителей, которые подавали заявление на участие в ДЭГ.
Напомним, 15 марта 2024 года избирательные участки в Нижнем Тагиле, в которые можно прийти для голосования, открылись в восемь часов утра. Рабочий день в них длится до 20:00. Выборы президента будут проходить до 17 марта 2024 года.