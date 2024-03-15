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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Явка избирателей в Свердловской области составила 21% 15 марта в 15:00

Явка избирателей в Свердловской области составила 21% 15 марта в 15:00

15 марта 2024, 15:05
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области местные жители составили 21,84% явки с учетом ДЭГ на голосование за президента РФ 15 марта 2024 года.
Сюжет
Выборы

На 15:00 часов явка на избирательных участках составила 19,14%, рассказали в пресс-службе избиркома Свердловской области.

Также свердловчане составили явку в электронном голосовании 47,72% от количества жителей, которые подавали заявление на участие в ДЭГ.

Напомним, 15 марта 2024 года избирательные участки в Нижнем Тагиле, в которые можно прийти для голосования, открылись в восемь часов утра. Рабочий день в них длится до 20:00. Выборы президента будут проходить до 17 марта 2024 года.

В Свердловской области начались выборы президента
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