Здание единственной поликлиники в Горноуральском закрыли на ремонт

По телефону «горячей линии» корреспонденту TagilCity.ru сообщили, что прием прикрепленных к медучреждению граждан из поселка Горноуральский будет проводиться в Большой Лае по адресу Береговая, 23а в отделении общей врачебной практики. При этом график приема остается прежним, как и номер телефона, по которому пациенты обращались ранее.