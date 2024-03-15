Здание единственной поликлиники в Горноуральском закрыли на ремонт

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
По телефону «горячей линии» корреспонденту TagilCity.ru сообщили, что прием прикрепленных к медучреждению граждан из поселка Горноуральский будет проводиться в Большой Лае по адресу Береговая, 23а в отделении общей врачебной практики. При этом график приема остается прежним, как и номер телефона, по которому пациенты обращались ранее.
Информацию о сроках ремонта в пресс-службе минздрава получить не удалось.
Добавим, что новое отделение общей врачебной практики в Большой Лае было открыто 11 марта 2024 года. Это модульное здание для оказания помощи населению. На сайте Горноуральской районной поликлиники сообщается, что открытие медучреждения было сделано при участии областного Минздрава, администрации ГГО и работе коллектива «Горноуральской районной поликлиники».