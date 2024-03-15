Жители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента России

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Updated Сегодня, 04:56
Избирательный участок №2203 располагается в здании Горно-металлургической школы по адресу Газетная, 83а. Сейчас на месте работают члены избирательной комиссии, сотрудники полиции и наблюдатели.
На входе в избирательный участок работают молодые сотрудники избиркома, которые выдают некоторые атрибуты, предназначенные для дня выборов. На входе стоят несколько сотрудников полиции для поддержания порядка на месте.
В зале для голосования, расположенном в коридоре образовательного учреждения, расставлены столы, у которых сотрудники комиссии проверяют документы голосующих и выдают бюллетени. В утренние часы люди шли на голосование достаточно активно, очереди не было, но поток посетителей не останавливался.
Также свои задачи выполняют наблюдатели. Они следят за тем, чтобы весь избирательный процесс проходил без нарушений как со стороны комиссии, так и со стороны тех, кто голосует.
Каждые выборы работаю здесь наблюдателем. Задача простая — наблюдать. Всегда все проходит спокойно, сегодня тоже, — говорит тагильчанин Александр Гоголев.
Члены избирательной комиссии помогают тагильчанам в день выборов, дежурят рядом с урной и встречают журналистов.
Избирательные участки будут работать ежедневно с 15 по 17 февраля с 8:00 до 20:00 часов. Для голосования нужно взять с собой паспорт. Также есть возможность проголосовать дистанционно.