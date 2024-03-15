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Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Нижнем Тагиле жители начали голосовать на выборах президента РФ

Жители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента России

15 марта 2024, 04:54

В Нижнем Тагиле жители начали голосовать на выборах президента РФ

15 марта в Нижнем Тагиле стартовали выборы президента России. Свою работу с 8 часов утра начали избирательные участки по всему городу. TagilCity.ru побывал в одном из них и узнал, как начался избирательный процесс.
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Выборы

Избирательный участок №2203 располагается в здании Горно-металлургической школы по адресу Газетная, 83а. Сейчас на месте работают члены избирательной комиссии, сотрудники полиции и наблюдатели.

Выборы президента России в Нижнем ТагилеВыборы президента России в Нижнем Тагиле
Выборы президента России в Нижнем ТагилеВыборы президента России в Нижнем Тагиле
Выборы президента России в Нижнем ТагилеВыборы президента России в Нижнем Тагиле
Выборы президента России в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

На входе в избирательный участок работают молодые сотрудники избиркома, которые выдают некоторые атрибуты, предназначенные для дня выборов. На входе стоят несколько сотрудников полиции для поддержания порядка на месте.

Фото: tagilcity.ru

В зале для голосования, расположенном в коридоре образовательного учреждения, расставлены столы, у которых сотрудники комиссии проверяют документы голосующих и выдают бюллетени. В утренние часы люди шли на голосование достаточно активно, очереди не было, но поток посетителей не останавливался.

Фото: tagilcity.ru

Также свои задачи выполняют наблюдатели. Они следят за тем, чтобы весь избирательный процесс проходил без нарушений как со стороны комиссии, так и со стороны тех, кто голосует.

Каждые выборы работаю здесь наблюдателем. Задача простая — наблюдать. Всегда все проходит спокойно, сегодня тоже, — говорит тагильчанин Александр Гоголев.
Фото: tagilcity.ru

Члены избирательной комиссии помогают тагильчанам в день выборов, дежурят рядом с урной и встречают журналистов.

Фото: tagilcity.ru

Избирательные участки будут работать ежедневно с 15 по 17 февраля с 8:00 до 20:00 часов. Для голосования нужно взять с собой паспорт. Также есть возможность проголосовать дистанционно.

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