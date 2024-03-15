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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие дороги

Жители высотки в Екатеринбурге вынуждены выезжать из дома через поле

15 марта 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney

Жители Екатеринбурга пожаловались на отсутствие дороги

На отсутствие дороги пожаловались жители высотки в Екатеринбурге. Они живут в ЖК «Меридиан» и вынуждены выезжать из дома через поле.

Квартиры в данном ЖК сдали еще шесть лет назад, но рядом до сих пор только гравийка, которую периодически размывает, пишет «Урал Мэш».

На другой дороге разъехаться не получается из-за припаркованных машин. В результате ездить приходится по полю. Жители предполагают, что это вряд ли нравится хозяину поля.

Одна екатеринбурженка рассказала, что особенно тяжело пришлось, когда нужно было отвезти маму в больницу.

Сам застройщик сообщил, что проблема в том, что жильцы не паркуют свои авто в специализированные парко-места. При этом одно место там стоит около 520 тысяч рублей. Арендовать их нельзя.

Ранее сообщалось, что более миллиарда рублей потратят в Нижнем Тагиле на ремонт пяти дорог.

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#Свердловская область#Дорога#Город#Парковка#Жалобы#Поле#Екатеринбург#ЖК#Дарья Сорокина
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