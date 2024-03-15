Жители высотки в Екатеринбурге вынуждены выезжать из дома через поле

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Квартиры в данном ЖК сдали еще шесть лет назад, но рядом до сих пор только гравийка, которую периодически размывает, пишет «Урал Мэш».
На другой дороге разъехаться не получается из-за припаркованных машин. В результате ездить приходится по полю. Жители предполагают, что это вряд ли нравится хозяину поля.
Одна екатеринбурженка рассказала, что особенно тяжело пришлось, когда нужно было отвезти маму в больницу.
Сам застройщик сообщил, что проблема в том, что жильцы не паркуют свои авто в специализированные парко-места. При этом одно место там стоит около 520 тысяч рублей. Арендовать их нельзя.
Ранее сообщалось, что более миллиарда рублей потратят в Нижнем Тагиле на ремонт пяти дорог.