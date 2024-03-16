15 млн собрали больным детям в честь дня рождения губернатора Евгения Куйвашева

Около трех миллионов рублей направят на лечение Насти, которой девять лет. Для ремиссии ей нужен современный дорогостоящий препарат. Девочка больна лимфоблазным лейкозом. Для фонда «Живи, малыш» из собранных средств оплачены услуги центра реабилитации, где ежегодно проводится около четырех тысяч занятий. Часть денег направили на социальное такси. Автомобили совершают почти две тысячи поездок не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле.