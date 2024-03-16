15 млн собрали больным детям в честь дня рождения губернатора Евгения Куйвашева

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Традиция по сбору средств зародилась 10 лет назад. В текущем году удалось оказать помощь 37 больным детям, в том числе по индивидуальным сборам.
Около трех миллионов рублей направят на лечение Насти, которой девять лет. Для ремиссии ей нужен современный дорогостоящий препарат. Девочка больна лимфоблазным лейкозом. Для фонда «Живи, малыш» из собранных средств оплачены услуги центра реабилитации, где ежегодно проводится около четырех тысяч занятий. Часть денег направили на социальное такси. Автомобили совершают почти две тысячи поездок не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле.
Известно, что с помощью этой акции за все время собрали 150 миллионов рублей для 270 свердловских семей.
Ранее стало известно, что в конце 2023 года в онкологическом центре в Екатеринбурге открыли новые операционные в количестве десяти штук. Все они оснащены необходимым оборудованием. Тогда Евгений Куйвашев заявил, что борьба с онкологией должна являться приоритетом в Свердловской области.