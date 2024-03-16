690 тысяч СМС отправили участники викторины «Опорный край» в Свердловской области

В оргкомитете также отметили о проблемах, возникших при отправке уникальных номеров. Уточняется, что трудности возникали и с карточками, на которых они напечатаны, поэтому проверять наличие кода под защитным слоем лучше в самой точке проведения акции — волонтеры, в таком случае, смогут оперативно заменить карту на новую.