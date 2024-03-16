690 тысяч СМС отправили участники викторины «Опорный край» в Свердловской области

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15 марта, после окончания первого дня работы пунктов проведения познавательной викторины, организаторы проекта огласили его первые результаты. Так, по подсчетам специалистов, на единый телефонный номер поступило более 688 тысяч СМС-сообщений из разных уголков Свердловской области.
В оргкомитете также отметили о проблемах, возникших при отправке уникальных номеров. Уточняется, что трудности возникали и с карточками, на которых они напечатаны, поэтому проверять наличие кода под защитным слоем лучше в самой точке проведения акции — волонтеры, в таком случае, смогут оперативно заменить карту на новую.
Ранее TagilCity.ru сообщал о правилах участия в викторине «Опорный край», а также о порядке налогообложения ценных подарков.