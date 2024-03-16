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690 тысяч СМС отправили участники викторины «Опорный край» в Свердловской области

690 тысяч СМС отправили участники викторины «Опорный край» в Свердловской области

16 марта 2024, 10:00
Фото: Изображение Midjourney
Порядка 690 тысяч уникальных номеров было отправлено посредством СМС-сообщений в первый день викторины «Опорный край», посвященной юбилею Свердловской области. Всего за время реализации проекта организаторы ожидают более 3 млн участников.

15 марта, после окончания первого дня работы пунктов проведения познавательной викторины, организаторы проекта огласили его первые результаты. Так, по подсчетам специалистов, на единый телефонный номер поступило более 688 тысяч СМС-сообщений из разных уголков Свердловской области.

В оргкомитете также отметили о проблемах, возникших при отправке уникальных номеров. Уточняется, что трудности возникали и с карточками, на которых они напечатаны, поэтому проверять наличие кода под защитным слоем лучше в самой точке проведения акции — волонтеры, в таком случае, смогут оперативно заменить карту на новую.

В первые часы после старта викторины «Опорный край» было отправлено 200 тысяч СМС
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Ранее TagilCity.ru сообщал о правилах участия в викторине «Опорный край», а также о порядке налогообложения ценных подарков.

Стали известны подробности предстоящей викторины «Опорный край»
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#Общество#Карточки#Юбилей#Свердловская область#Участники#Подарки#Акция#Оргкомитет#Результаты#Викторина#Телефонный номер#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова
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