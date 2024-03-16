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В Серове семь легковушек и автобус приехали на выборы сразу после свадьбы

Автобус и 7 легковушек. В Серове целая свадьба приняла участие в выборах президента

16 марта 2024, 04:01
Фото: «ТКО сервис»

В Серове семь легковушек и автобус приехали на выборы сразу после свадьбы

Свадьбу в первый день выборов организовала супружеская пара из Серова. После ЗАГСа целый автобус и 7 легковых автомобилей гостей поехали в пункт для голосования.

Молодые серовчане учились в одной школе. Папа невесты работает водителем мусоровоза в компании «ТКО сервис». Летом 2023 года сюда же устроился работать и жених дочери. В ближайших планах 23-летнего рабочего выучиться, получить права категории С и тоже стать водителем спецтранспорта. Новоиспеченная жена нашла себя в работе с детьми. 19-летняя девушка — воспитатель в детском саду №47 «Солнышко».

Как отмечают друзья пары, теперь в компании есть свой семейный подряд и новая ячейка общества, рожденная в день Всероссийских выборов президента.

#Общество#Свадьба#Свердловская область#Работа#Автобус#Президент#Школа#Серов#Голосование#Права#ЗАГС#Молодожены#Гости#Жених#Анастасия Имамахметова#Детский сад
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