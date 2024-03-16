Автобус и 7 легковушек. В Серове целая свадьба приняла участие в выборах президента

Молодые серовчане учились в одной школе. Папа невесты работает водителем мусоровоза в компании «ТКО сервис». Летом 2023 года сюда же устроился работать и жених дочери. В ближайших планах 23-летнего рабочего выучиться, получить права категории С и тоже стать водителем спецтранспорта. Новоиспеченная жена нашла себя в работе с детьми. 19-летняя девушка — воспитатель в детском саду №47 «Солнышко».