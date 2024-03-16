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Posted 16 марта 2024, 16:32

Published 16 марта 2024, 16:32

Modified 16 марта 2024, 16:34

Updated 16 марта 2024, 16:34

Явка на голосование на выборах президента в Свердловской области превысила 56%

Больше половины жителей Свердловской области проголосовали на выборах президента

16 марта 2024, 16:32
Фото: tagilcity.ru.

Явка на голосование на выборах президента в Свердловской области превысила 56%

В России продолжается голосование на выборах президента. По итогам второго дня в Свердловской области явка составила 56,12% от общего числа избирателей, сообщил региональный ЦИК.

Данные посчитаны с учетом избирателей, принявших участие в голосовании посредством электронного голосования. Явка по последнему составила 88,63% от числа принятых заявлений.

Напомним, выборы президента в России проходят впервые в течение трех дней. Они начались 15 марта и закончатся 17 марта в 20:00. В Свердловской области избирательные участки уже закрылись и продолжат работу 17 марта в 08:00.

Напомним, в Свердловской области также идет викторина «Опорный край», посвященная 90-летию региона. В ней могут принять участие как избиратели, голосующие на участках, так и участники дистанционного электронного голосования. Для второй категории граждан выделен отдельный участок для получения документов для викторины 18 марта. 

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#Ирина Кирилова#Политика#Свердловская область#Президент#Голосование#Явка#Екатеринбург
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