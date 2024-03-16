Больше половины жителей Свердловской области проголосовали на выборах президента

Напомним, в Свердловской области также идет викторина «Опорный край», посвященная 90-летию региона. В ней могут принять участие как избиратели, голосующие на участках, так и участники дистанционного электронного голосования. Для второй категории граждан выделен отдельный участок для получения документов для викторины 18 марта.