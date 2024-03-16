Больше половины жителей Свердловской области проголосовали на выборах президента

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Данные посчитаны с учетом избирателей, принявших участие в голосовании посредством электронного голосования. Явка по последнему составила 88,63% от числа принятых заявлений.
Напомним, выборы президента в России проходят впервые в течение трех дней. Они начались 15 марта и закончатся 17 марта в 20:00. В Свердловской области избирательные участки уже закрылись и продолжат работу 17 марта в 08:00.
Напомним, в Свердловской области также идет викторина «Опорный край», посвященная 90-летию региона. В ней могут принять участие как избиратели, голосующие на участках, так и участники дистанционного электронного голосования. Для второй категории граждан выделен отдельный участок для получения документов для викторины 18 марта.