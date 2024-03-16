Депутаты, бюджетники и бизнесмены: в соцсетях появляются фото бюллетеней с голосами

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Редакция TagilCity.ru изучила аккаунты различных деятелей Свердловской области. Многие представители бюджетной сферы — педагоги, медики, — а также чиновники и депутаты из разных органов власти рассказывают о своей гражданской позиции и посещении избирательных участков. Однако у части деятелей на фотографиях видны заполненные бюллетени. Кто-то случайно демонстрирует свой бюллетень, а некоторые фотографируют урны для голосования, где заметны галочки напротив фамилий кандидатов.
Чтобы выяснить, являются ли данные фотографии незаконной агитацией в день выборов, редакция обратилась к избирательной комиссии Свердловской области. Там предоставили комментарий Центра общественного наблюдения:
В дни проведения выборов не допускается агитация в СМИ, распространение и размещение печатных агитационных материалов, в том числе в сети Интернет. Публикации в социальных сетях с призывом голосовать за определенного кандидата, размещение фото и картинок, где отчетливо видна поддержка или выбор избирателя за одного из кандидатов, также расценивается экспертами как агитация.