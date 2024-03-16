tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:44

Updated Сегодня, 17:44

В Свердловской области напомнили о запрете публиковать фото бюллетеней

Депутаты, бюджетники и бизнесмены: в соцсетях появляются фото бюллетеней с голосами

16 марта 2024, 17:42
Фото: tagilcity.ru

В Свердловской области напомнили о запрете публиковать фото бюллетеней

В дни голосования на выборах президента Российской Федерации в Свердловской области многие избиратели публикуют фотографии с участков. Часть кадров содержит бюллетени в урнах, на которых видны отмеченные ячейки напротив фамилий кандидатов. В регионе напоминают, что агитация в дни выборов запрещена.
Сюжет
Выборы

Редакция TagilCity.ru изучила аккаунты различных деятелей Свердловской области. Многие представители бюджетной сферы — педагоги, медики, — а также чиновники и депутаты из разных органов власти рассказывают о своей гражданской позиции и посещении избирательных участков. Однако у части деятелей на фотографиях видны заполненные бюллетени. Кто-то случайно демонстрирует свой бюллетень, а некоторые фотографируют урны для голосования, где заметны галочки напротив фамилий кандидатов.

Чтобы выяснить, являются ли данные фотографии незаконной агитацией в день выборов, редакция обратилась к избирательной комиссии Свердловской области. Там предоставили комментарий Центра общественного наблюдения:

В дни проведения выборов не допускается агитация в СМИ, распространение и размещение печатных агитационных материалов, в том числе в сети Интернет. Публикации в социальных сетях с призывом голосовать за определенного кандидата, размещение фото и картинок, где отчетливо видна поддержка или выбор избирателя за одного из кандидатов, также расценивается экспертами как агитация.
Больше половины жителей Свердловской области проголосовали на выборах президента
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Нижнего Тагила начали голосовать на выборах президента РоссииВетеран ВОВ примет участие в выборах президента России на домуБолее 3% жителей Свердловской области будут выбирать президента дистанционно
#Эксклюзив#Александра Логинова#Свердловская область#Выборы президента#Социальные сети#Голосование#Избирательная комиссия#Агитация#Екатеринбург#Выборы#Бюллетени#Центр общественного наблюдения
Подпишитесь
Стали известны «часы пик» на автодорогах: топ вечных пробок в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:38
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев принял участие в выборах президента России
Вчера, 08:21
Автобус и 7 легковушек. В Серове целая свадьба приняла участие в выборах президента
Сегодня, 04:01
Малыш, на которого рухнула глыба льда в Екатеринбурге, серьезно не пострадал
Сегодня, 06:11
В первые часы после старта викторины «Опорный край» было отправлено 200 тысяч СМС
Вчера, 13:18
Роспотребнадзор прекратил проверку воздуха на время НМУ перед превышениями в Тагиле
14 марта, 10:46
"