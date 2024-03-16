Депутаты, бюджетники и бизнесмены: в соцсетях появляются фото бюллетеней с голосами

Редакция TagilCity.ru изучила аккаунты различных деятелей Свердловской области. Многие представители бюджетной сферы — педагоги, медики, — а также чиновники и депутаты из разных органов власти рассказывают о своей гражданской позиции и посещении избирательных участков. Однако у части деятелей на фотографиях видны заполненные бюллетени. Кто-то случайно демонстрирует свой бюллетень, а некоторые фотографируют урны для голосования, где заметны галочки напротив фамилий кандидатов.