Екатеринбурженка пыталась залить зеленкой бюллетени на избирательном участке

Провокацию местная жительница задумала провести на участке, расположенном в гимназии №13. В избиркоме сообщили, что она принесла с собой зеленую краску. Но подозрительную женщину заметили полицейские и члены комиссии. В результате она была задержана, не успев исполнить задуманное. Никакая документация и бюллетени не пострадали. Избирательный участок продолжает работать.