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Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В Екатеринбурге женщина хотела облить зеленкой бюллетени для голосования

Екатеринбурженка пыталась залить зеленкой бюллетени на избирательном участке

16 марта 2024, 13:42
Фото: 1MI

В Екатеринбурге женщина хотела облить зеленкой бюллетени для голосования

16 марта на избирательный участок в Екатеринбурге женщина принесла зеленку для того, чтобы залить ей бюллетени для голосования за президента РФ.

Провокацию местная жительница задумала провести на участке, расположенном в гимназии №13. В избиркоме сообщили, что она принесла с собой зеленую краску. Но подозрительную женщину заметили полицейские и члены комиссии. В результате она была задержана, не успев исполнить задуманное. Никакая документация и бюллетени не пострадали. Избирательный участок продолжает работать.

Злоумышленницу отправили в отделение правоохранительных органов, это оказалась женщина 1974 года рождения. Теперь материалы по этому делу направят следователям, которые примут обоснованное решение. Екатеринбурженке грозит до пяти лет лишения свободы, пишет ТАСС.

Видео: Вечерние Ведомости

А в первый день голосования, 15 марта, неизвестные подожгли избирательный участок в Асбесте. Однако полицейские и дежурные смогли вовремя предотвратить последствия.

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