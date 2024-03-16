Екатеринбурженка пыталась залить зеленкой бюллетени на избирательном участке

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Провокацию местная жительница задумала провести на участке, расположенном в гимназии №13. В избиркоме сообщили, что она принесла с собой зеленую краску. Но подозрительную женщину заметили полицейские и члены комиссии. В результате она была задержана, не успев исполнить задуманное. Никакая документация и бюллетени не пострадали. Избирательный участок продолжает работать.
Злоумышленницу отправили в отделение правоохранительных органов, это оказалась женщина 1974 года рождения. Теперь материалы по этому делу направят следователям, которые примут обоснованное решение. Екатеринбурженке грозит до пяти лет лишения свободы, пишет ТАСС.
А в первый день голосования, 15 марта, неизвестные подожгли избирательный участок в Асбесте. Однако полицейские и дежурные смогли вовремя предотвратить последствия.