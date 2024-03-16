Госпитализированы двое: подробности ДТП на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
У дома №10 на улице Космонавтов вечером столкнулись ВАЗ 15 и Subaru. На место, где произошла авария, прибыли пожарные, медики и сотрудники службы спасения.
Чтобы деблокировать пострадавших из отечественного автомобиля, специалистам пришлось использовать гидравлический инструмент. После этого оба они были переданы врачам. Известно, что их отправили на лечение в Демидовскую больницу.
В ГИБДД Нижнего Тагила журналисту TagilCity.ru обещали предоставить информацию о данной аварии позднее.
Ранее стало известно, что из-за произошедшего ДТП перекрыли дорогу на Красный Камень.