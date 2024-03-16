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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

В Нижнем Тагиле два человека пострадали в ДТП на улице Космонавтов

Госпитализированы двое: подробности ДТП на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле

16 марта 2024, 10:25
Фото: МБУ «Центр защиты населения»

В Нижнем Тагиле два человека пострадали в ДТП на улице Космонавтов

Два человека получили травмы в результате ДТП, которое произошло 15 марта на улице Космонавтов в Нижнем Тагиле.

У дома №10 на улице Космонавтов вечером столкнулись ВАЗ 15 и Subaru. На место, где произошла авария, прибыли пожарные, медики и сотрудники службы спасения.

Чтобы деблокировать пострадавших из отечественного автомобиля, специалистам пришлось использовать гидравлический инструмент. После этого оба они были переданы врачам. Известно, что их отправили на лечение в Демидовскую больницу.

В ГИБДД Нижнего Тагила журналисту TagilCity.ru обещали предоставить информацию о данной аварии позднее.

Ранее стало известно, что из-за произошедшего ДТП перекрыли дорогу на Красный Камень.

Стали известны подробности о состоянии пострадавших в ДТП на Тюменском тракте
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