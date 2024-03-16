Иностранные наблюдатели оценили ход выборов президента РФ

Так, например, в Запорожской области работает Хуан Фаравели из Уругвая. Он считает, что избиратели являются главными на выборах и старается больше разговаривать с теми, кто голосует. Таким образом он понимает их впечатление от происходящего процесса. Ознакомившись с возможностями голосования Фаравелли заявил, что некоторые из них предложит и в своей стране. Ему показались любопытными удаленное голосование и голосование на дому.