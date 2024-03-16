Иностранные наблюдатели оценили ход выборов президента РФ

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Так, например, в Запорожской области работает Хуан Фаравели из Уругвая. Он считает, что избиратели являются главными на выборах и старается больше разговаривать с теми, кто голосует. Таким образом он понимает их впечатление от происходящего процесса. Ознакомившись с возможностями голосования Фаравелли заявил, что некоторые из них предложит и в своей стране. Ему показались любопытными удаленное голосование и голосование на дому.
Из Исландии в Екатеринбург на выборы прибыла журналист Эрна Олдудоттир. Она пояснила, что в ее стране нет международных наблюдателей, а голосование в России соответствует всем мировым стандартам. За ходом голосования можно следить онлайн. Она отметила, что ей очень понравилась система «Мобильный избиратель» и надомное голосование. По словам журналиста, после увиденного она тоже хочет усовершенствовать систему выборов в Исландии.
Есть несколько вещей, которые я для себя взяла на заметку. Я бы хотела внести предложение об усовершенствовании нашей системы, особенно процесса наблюдения за выборами, на основе увиденного в РФ, — отметила Эрна Олдудоттир.
В Москве за выборами наблюдает главный редактор новостного портала EuroVox Марко Марсили из Италии. По его словам, очень удобно, что голосование длится несколько дней, так как избиратели могут прийти на участки не причинив ущерб своей работе. Также эксперту понравилась практика дистанционного голосования и сервис «Мобильный избиратель». Он позволяет отдать свой голос за президента на любом участке, независимо от места регистрации.
Напомним, впервые в России голосование за президента страны длится три дня, с 15 по 17 марта включительно.