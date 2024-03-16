Малыш, на которого рухнула глыба льда в Екатеринбурге, серьезно не пострадал

А в феврале 2024 года на школьницу из Екатеринбурга чуть не рухнула глыба льда весом около 30 килограмм. Она упала сразу, как девочка зашла в подъезд и проломила козырек. При этом, мама ребенка настаивает на том, что крышу в эту зиму управляющая компания ни разу не чистила.