Малыш, на которого рухнула глыба льда в Екатеринбурге, серьезно не пострадал

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Чрезвычайное происшествие произошло днем 15 марта. Малыш был на улице рядом с домом на улице Широкореченской. Ребенок играл со снегом, когда на него вдруг с крыши упала глыба льда. Мальчик потерял сознание и был экстренно госпитализирован.
В больнице врачи осмотрели его, взяли все необходимые анализы и провели диагностику здоровья, в том числе и компьютерную томографию.
Обследования показали, что ребенок серьезно не пострадал. Медики отпустили его домой. Теперь за его здоровьем будут наблюдать врачи по месту жительства, сообщили в региональном Минздраве.
А в феврале 2024 года на школьницу из Екатеринбурга чуть не рухнула глыба льда весом около 30 килограмм. Она упала сразу, как девочка зашла в подъезд и проломила козырек. При этом, мама ребенка настаивает на том, что крышу в эту зиму управляющая компания ни разу не чистила.