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Малыш после падения глыбы льда выписан из больницы в Екатеринбурге

Малыш, на которого рухнула глыба льда в Екатеринбурге, серьезно не пострадал

16 марта 2024, 06:11
Фото: 1MI

Малыш после падения глыбы льда выписан из больницы в Екатеринбурге

3-летний мальчик, на которого упала с крыши глыба льда в Екатеринбурге, после осмотра медиками отправился домой. Он серьезно не пострадал.

Чрезвычайное происшествие произошло днем 15 марта. Малыш был на улице рядом с домом на улице Широкореченской. Ребенок играл со снегом, когда на него вдруг с крыши упала глыба льда. Мальчик потерял сознание и был экстренно госпитализирован.

В больнице врачи осмотрели его, взяли все необходимые анализы и провели диагностику здоровья, в том числе и компьютерную томографию.

Обследования показали, что ребенок серьезно не пострадал. Медики отпустили его домой. Теперь за его здоровьем будут наблюдать врачи по месту жительства, сообщили в региональном Минздраве.

А в феврале 2024 года на школьницу из Екатеринбурга чуть не рухнула глыба льда весом около 30 килограмм. Она упала сразу, как девочка зашла в подъезд и проломила козырек. При этом, мама ребенка настаивает на том, что крышу в эту зиму управляющая компания ни разу не чистила.

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#Происшествия#Ребенок#Больница#Крыша#Лед#Минздрав#Госпитализация#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина
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