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Мужчина готовил диверсию на железной дороге в Свердловской области

Мужчина планировал теракт на железной дороге в Свердловской области. Его задержали

16 марта 2024, 08:57
Фото: 1MI

Мужчина готовил диверсию на железной дороге в Свердловской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя России, который планировал совершить диверсию на Транссибирской магистрали в Свердловской области.

Теракт мужчина планировал устроить на железнодорожном узле. По данным РИА новости, он был завербован спецслужбами Украины. Диверсант должен был делать так, чтобы составы, которые перевозят грузы в интересах СВО, сходили с рельсов.

Известно, что мужчина уже во всем признался. Он рассказал, что завербовали его во Львове. У злоумышленника сотрудники ФСБ изъяли средства связи, деньги, переданные украинской стороной. Кроме того, у него изъяли устройство, которое было предназначено специально для опрокидывания вагонов.

В начале 2024 года в Нижнем Тагиле на станции Сан-Донато хлопок. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.

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#Происшествия#Свердловская область#Задержание#Железная дорога#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Диверсия
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