Мужчина планировал теракт на железной дороге в Свердловской области. Его задержали

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Теракт мужчина планировал устроить на железнодорожном узле. По данным РИА новости, он был завербован спецслужбами Украины. Диверсант должен был делать так, чтобы составы, которые перевозят грузы в интересах СВО, сходили с рельсов.
Известно, что мужчина уже во всем признался. Он рассказал, что завербовали его во Львове. У злоумышленника сотрудники ФСБ изъяли средства связи, деньги, переданные украинской стороной. Кроме того, у него изъяли устройство, которое было предназначено специально для опрокидывания вагонов.
В начале 2024 года в Нижнем Тагиле на станции Сан-Донато хлопок. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.