Мужчина планировал теракт на железной дороге в Свердловской области. Его задержали

Известно, что мужчина уже во всем признался. Он рассказал, что завербовали его во Львове. У злоумышленника сотрудники ФСБ изъяли средства связи, деньги, переданные украинской стороной. Кроме того, у него изъяли устройство, которое было предназначено специально для опрокидывания вагонов.