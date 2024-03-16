С погибшим на СВО простились в поселке под Нижним Тагилом

Николай Картавый родился летом 1988 года. После учебы в школе поступил в училище в Нижнем Тагиле. По профессии он был столяром. В 2022 году Николай получил диплом менеджера. Трудился мужчина ремонтником на РЖД, а затем судебным приставом.