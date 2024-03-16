С погибшим на СВО простились в поселке под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Он оправился на фронт добровольцем 1 марта 2023, а спустя ровно год, 1 марта 2024 года, погиб при исполнении служебного долга.
Николай Картавый родился летом 1988 года. После учебы в школе поступил в училище в Нижнем Тагиле. По профессии он был столяром. В 2022 году Николай получил диплом менеджера. Трудился мужчина ремонтником на РЖД, а затем судебным приставом.
На своей странице в соцсети глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников выразил свои соболезнования близким и родственникам погибшего.
Ранее стало известно, что семья из Нижнего Тагила через суд добилась выплаты в 1,5 миллиона рублей за погибшего на СВО родственника.