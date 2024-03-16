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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Под Нижним Тагилом похоронили погибшего на СВО солдата

С погибшим на СВО простились в поселке под Нижним Тагилом

16 марта 2024, 10:52
Фото: Страница Дмитрия Летникова ВКонтакте

Под Нижним Тагилом похоронили погибшего на СВО солдата

1 марта в зоне проведения спецоперации погиб житель Новоасбеста Николай Картавый. Его похоронили 13 марта.

Он оправился на фронт добровольцем 1 марта 2023, а спустя ровно год, 1 марта 2024 года, погиб при исполнении служебного долга.

Николай Картавый родился летом 1988 года. После учебы в школе поступил в училище в Нижнем Тагиле. По профессии он был столяром. В 2022 году Николай получил диплом менеджера. Трудился мужчина ремонтником на РЖД, а затем судебным приставом.

На своей странице в соцсети глава Горноуральского ГО Дмитрий Летников выразил свои соболезнования близким и родственникам погибшего.

Фото: Страница Дмитрия Летникова ВКонтакте

Ранее стало известно, что семья из Нижнего Тагила через суд добилась выплаты в 1,5 миллиона рублей за погибшего на СВО родственника.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Новоасбест#Погибший#Солдат#Похороны#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#СВО
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