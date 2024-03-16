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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Нижнем Тагиле перевозчикам будут платить по 8 рублей за километр

Тагильские перевозчики будут получать по 8 рублей за километр пути автобусов

16 марта 2024, 11:17
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле перевозчикам будут платить по 8 рублей за километр

Стало известно, сколько будут получать перевозчики Нижнего Тагила после заключения новых контрактов. Мэрия начнет платить им по восемь рублей за километр.

В скором времени в Нижнем Тагиле администрация расторгнет контракты с действующими перевозчиками. После этого будут заключены новые договоры, но уже на других условиях. В них будет предусмотрена оплата по восемь рублей за каждый пройденный километр каждого транспортного средства.

По словам заммэра по горхозяйству Егора Копысова получать оплату перевозчики будут лишь в том случае, если автобусы будут отображаться в системе контроля. На эти цели в бюджете Нижнего Тагила заложили около 60 миллионов рублей. Власти надеются, что такая мера стабилизирует работу транспорта в городе, сообщает телекомпания «Телекон».

Также стало известно, что с 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле во всех автобусах должна появиться возможность расплатиться по безналичному расчету.

Еще два маршрута муниципальных автобусов будут ездить в Тагиле по новому расписанию
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#Транспорт#Нижний Тагил#Пассажиры#Оплата#Водители#Автобусы#Екатеринбург#Евгения Сафина#Перевозчики
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