Тагильские перевозчики будут получать по 8 рублей за километр пути автобусов

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В скором времени в Нижнем Тагиле администрация расторгнет контракты с действующими перевозчиками. После этого будут заключены новые договоры, но уже на других условиях. В них будет предусмотрена оплата по восемь рублей за каждый пройденный километр каждого транспортного средства.
По словам заммэра по горхозяйству Егора Копысова получать оплату перевозчики будут лишь в том случае, если автобусы будут отображаться в системе контроля. На эти цели в бюджете Нижнего Тагила заложили около 60 миллионов рублей. Власти надеются, что такая мера стабилизирует работу транспорта в городе, сообщает телекомпания «Телекон».
Также стало известно, что с 1 апреля 2024 года в Нижнем Тагиле во всех автобусах должна появиться возможность расплатиться по безналичному расчету.