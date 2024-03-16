Тагильские перевозчики будут получать по 8 рублей за километр пути автобусов

В скором времени в Нижнем Тагиле администрация расторгнет контракты с действующими перевозчиками. После этого будут заключены новые договоры, но уже на других условиях. В них будет предусмотрена оплата по восемь рублей за каждый пройденный километр каждого транспортного средства.