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В Нижнем Тагиле обвиняемый хотел пронести в СИЗО телефон и сим-карты

Телефон и сим-карты спрятал обвиняемый в двойном дне сумки в тагильском СИЗО

16 марта 2024, 10:19
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле обвиняемый хотел пронести в СИЗО телефон и сим-карты

В Нижнем Тагиле в обвиняемый пытался пронести в СИЗО сотовый телефон и две сим-карты.

В изолятор 15 марта прибыл мужчина, обвиняемый за вождение в пьяном виде. Он спрятал телефон и две сим-карты для него в двойном дне сумки, но были найдены в ходе обыска.

В этот же день в Екатеринбурге злоумышленники попытались совершить другое преступление. В исправительную колонию №10 строгого режима кто-то перебросил сверток, в котором находились зарядник, телефон и сим-карта. Они были обнаружены утром при обходе периметра.

Ранее осужденным из колонии Новой Ляли неизвестные попытались передать 17 телефонов и четыре сим-карты.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Тюрьма#СИЗО#Нарушения#Телефон#Сим-карты#18+#Екатеринбург#Евгения Сафина#Обвиняемый
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