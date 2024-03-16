Телефон и сим-карты спрятал обвиняемый в двойном дне сумки в тагильском СИЗО

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В изолятор 15 марта прибыл мужчина, обвиняемый за вождение в пьяном виде. Он спрятал телефон и две сим-карты для него в двойном дне сумки, но были найдены в ходе обыска.
В этот же день в Екатеринбурге злоумышленники попытались совершить другое преступление. В исправительную колонию №10 строгого режима кто-то перебросил сверток, в котором находились зарядник, телефон и сим-карта. Они были обнаружены утром при обходе периметра.
Ранее осужденным из колонии Новой Ляли неизвестные попытались передать 17 телефонов и четыре сим-карты.