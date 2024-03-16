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Updated Сегодня, 16:49

Тепло и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

Тепло и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

16 марта 2024, 16:47
Фото: Изображение Midjourney
С 18 по 22 марта в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют плюсовые температуры до +6 градусов и сильный ветер до 12 метров в секунду.

В понедельник, 18 марта, по уверению метеорологов, в Нижнем Тагиле среднесуточная температуру достигнет отметки в +1 градус. Согласно данным Гисметео, никаких осадков не ожидается, однако солнце периодами начнет скрываться за облаками. При этом сильный западный ветер будет дуть с порывами до 12 метров в секунду.

19 марта, вторник, станет самым солнечным днем на предстоящей рабочей неделе. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +3 градусов, однако ночью похолодает до -10 градусов. Ветер поменяет направление на северный.

В среду и четверг, 20 и 21 марта, в Нижнем Тагиле установится малооблачная погода. Температура воздуха значительно не поменяется: днем до +4 градусов, ночью — до -4 градусов. Ветер начнет дуть с запада, его порывы будут достигать девяти метров в секунду.

В пятницу, 22 марта, так же как и в понедельник, потеплеет до +6 градусов. Ветер направление и скорость не изменит.

Ранее редакция TagilCity.ru выяснила, что весной 2024 года в Свердловской области предсказали теплую и солнечную погоду.

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