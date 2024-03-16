Тепло и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе

В понедельник, 18 марта, по уверению метеорологов, в Нижнем Тагиле среднесуточная температуру достигнет отметки в +1 градус. Согласно данным Гисметео, никаких осадков не ожидается, однако солнце периодами начнет скрываться за облаками. При этом сильный западный ветер будет дуть с порывами до 12 метров в секунду.