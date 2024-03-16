Уже почти половина избирателей Свердловской области проголосовала за президента

На выборах президента РФ в разных регионах страны присутствуют наблюдатели из других стран. Например, в Екатеринбург прибыла журналист Эрна Олдудоттир из Исландии. Ей понравилась практика, которая применяется в России. Иностранка оценила возможность наблюдать за процессом онлайн.