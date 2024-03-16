Уже почти половина избирателей Свердловской области проголосовала за президента

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В избиркоме региона озвучили данные второго дня голосования, 16 марта 2024 года, на 15.00. Там отметили, что общая явка по Свердловской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 49,04%.
При этом дистанционно выбор сделали 84,64% свердловчан, которые подавали заявление на ДЭГ.
На выборах президента РФ в разных регионах страны присутствуют наблюдатели из других стран. Например, в Екатеринбург прибыла журналист Эрна Олдудоттир из Исландии. Ей понравилась практика, которая применяется в России. Иностранка оценила возможность наблюдать за процессом онлайн.