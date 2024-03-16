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Published Сегодня, 12:40

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Updated Сегодня, 12:42

В Свердловской области в голосовании приняли участие более 49% избирателей

Уже почти половина избирателей Свердловской области проголосовала за президента

16 марта 2024, 12:40
Фото: 1MI

В Свердловской области в голосовании приняли участие более 49% избирателей

В Свердловской области в выборах за президента Российской Федерации уже поучаствовали более 49% от общего числа избирателей региона.

В избиркоме региона озвучили данные второго дня голосования, 16 марта 2024 года, на 15.00. Там отметили, что общая явка по Свердловской области с учетом дистанционного электронного голосования составила 49,04%.

При этом дистанционно выбор сделали 84,64% свердловчан, которые подавали заявление на ДЭГ.

На выборах президента РФ в разных регионах страны присутствуют наблюдатели из других стран. Например, в Екатеринбург прибыла журналист Эрна Олдудоттир из Исландии. Ей понравилась практика, которая применяется в России. Иностранка оценила возможность наблюдать за процессом онлайн.

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#Свердловская область#Выборы президента#Избиратели#Голосование#Избирательные участки#Екатеринбург#Евгения Сафина
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