В Екатеринбурге извинились перед женщиной, которую заподозрили в краже бюллетеня

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Женщина рассказала, что она пришла голосовать, но сотрудники избиркома обыскали ее, так как решили, что она украла бюллетень. По ее словам, они ничего не нашли и даже не извинились.
В связи с поступившим звонком на горячую линию на избирательный участок на улице Красноармейская, 27 выехала группа «Мобильный наблюдатель» вместе с Татьяной Мерзляковой. Она поговорила с председателем УИК, а затем связалась с заявительницей и успокоила ее.
После этого председатель комиссии позвонил и извинился. А чтобы исправить ошибку, он лично отправится к женщине домой и вручит ей памятный подарок и анкету викторины, написала Татьяна Мерзлякова в соцсетях.
Омбудсмен отметила, что избирательница вместе с супругом выразили ей слова благодарности за оперативное реагирование.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на избирательном участке задержали женщину, которая пыталась пронести зеленую краску. Она хотела испортить бюллетени для голосования.