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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Екатеринбурженку заподозрили в краже бюллетеня и потом извинились перед ней

В Екатеринбурге извинились перед женщиной, которую заподозрили в краже бюллетеня

16 марта 2024, 13:55
Фото: Страница Татьяны Мерзляковой ВКонтакте

Екатеринбурженку заподозрили в краже бюллетеня и потом извинились перед ней

В Екатеринбурге избирательницу на голосовании заподозрили в краже бюллетеня, но ничего у нее не нашли и не извинились. Она обратилась к омбудсмену Татьяне Мерзляковой.

Женщина рассказала, что она пришла голосовать, но сотрудники избиркома обыскали ее, так как решили, что она украла бюллетень. По ее словам, они ничего не нашли и даже не извинились.

В связи с поступившим звонком на горячую линию на избирательный участок на улице Красноармейская, 27 выехала группа «Мобильный наблюдатель» вместе с Татьяной Мерзляковой. Она поговорила с председателем УИК, а затем связалась с заявительницей и успокоила ее.

После этого председатель комиссии позвонил и извинился. А чтобы исправить ошибку, он лично отправится к женщине домой и вручит ей памятный подарок и анкету викторины, написала Татьяна Мерзлякова в соцсетях.

Омбудсмен отметила, что избирательница вместе с супругом выразили ей слова благодарности за оперативное реагирование.

Фото: Татьяна Мерзлякова

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге на избирательном участке задержали женщину, которая пыталась пронести зеленую краску. Она хотела испортить бюллетени для голосования.

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#Выборы президента#Избирательная комиссия#Омбудсмен#Нарушения#Извинения#Екатеринбург#Татьяна Мерзлякова#Евгения Сафина
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