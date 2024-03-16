В Первоуральске участник СВО сыграл свадьбу и сразу отправился голосовать

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По словам Алексея, они не расставались с Мариной со дня знакомства. Когда он вернулся в отпуск с СВО, то они решили сыграть свадьбу. Дату пара выбрала случайно, не зная, что она будет совпадать с днем голосования за президента РФ.
Церемония бракосочетания прошла во Дворце Культуры Первоуральска. Там же работает избирательный участок. Туда и отправились молодожены, невеста была в свадебном платье, а жених — в нарядном костюме. Пара считает, что голосовать надо обязательно, так как от этого зависит будущее страны, пишет «КП-Екатеринбург».
Ранее стало известно, что в Серове молодожены и все их гости приехали на участок для голосования сразу после свадьбы.