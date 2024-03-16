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В Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП с пострадавшими на ул. Космонавтов

Все экстренные службы прибыли на место ДТП в Нижнем Тагиле

16 марта 2024, 02:04
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП с пострадавшими на ул. Космонавтов

В Нижнем Тагиле в районе улицы Космонавтов столкнулись несколько автомобилей, имеются серьезно пострадавшие.

Вечером в пятницу, 15 марта, серьезное ДТП с пострадавшими зарегистрировано на улице Космонавтов, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

Столкнулись несколько автомобилей. На место ЧП прибыли медики скорой помощи, спасатели, полиция. Предварительно, участники ДТП серьезно травмированы.

Автоинспекторы перекрыли трассу для машин, которые едут в сторону Красного Камня, в районе автозаправки.

Других подробностей ДТП на данный момент нет.

Ранее пять авто столкнулись в районе РГППУ в Екатеринбурге.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Экстренные службы#Пострадавшие#Столкновение автомобилей#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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