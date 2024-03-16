Все экстренные службы прибыли на место ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 02:04
Published Сегодня, 02:04
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Updated Сегодня, 02:06
Вечером в пятницу, 15 марта, серьезное ДТП с пострадавшими зарегистрировано на улице Космонавтов, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».
Столкнулись несколько автомобилей. На место ЧП прибыли медики скорой помощи, спасатели, полиция. Предварительно, участники ДТП серьезно травмированы.
Автоинспекторы перекрыли трассу для машин, которые едут в сторону Красного Камня, в районе автозаправки.
Других подробностей ДТП на данный момент нет.
Ранее пять авто столкнулись в районе РГППУ в Екатеринбурге.