Замгубернатора проинспектировал работу Центра общественного наблюдения региона

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
По его словам, Центр работает открыто и доступно. А те, у кого есть сомнения в том, что выборы проводятся легитимно, Валерий Чайников предложил самим прийти на избирательные участки и удостовериться, что все голосуют спокойно и добровольно.
Также замгубернатора заявил, что на выборы должны явится 100% избирателей.
Все лентяи должны встать, пойти на избирательный участок и реализовать свое избирательное право, — отметил Валерий Чайников.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге женщина обратилась к Татьяне Мерзляковой. Она была недовольна, что на избирательном участке ее заподозрили в краже бюллетеня. Когда это не подтвердилось, перед ней никто не извинился. Омбудсмен разрешила этот вопрос. Заявительница осталась довольна, что он решился оперативно, ей привезли домой анкету викторину и подарок. Кроме того, избирательнице принесли извинения за то, что произошло.