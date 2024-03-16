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Published Сегодня, 14:36

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Updated Сегодня, 14:38

В Свердловской области на выборах работает Центр общественного наблюдения

Замгубернатора проинспектировал работу Центра общественного наблюдения региона

16 марта 2024, 14:36
Фото: Департамент информационной политики региона

В Свердловской области на выборах работает Центр общественного наблюдения

Заместитель губернатора Свердловской области Валерий Чайников в связи с выборами президента РФ проинспектировал работу Центра общественного наблюдения.

По его словам, Центр работает открыто и доступно. А те, у кого есть сомнения в том, что выборы проводятся легитимно, Валерий Чайников предложил самим прийти на избирательные участки и удостовериться, что все голосуют спокойно и добровольно.

Также замгубернатора заявил, что на выборы должны явится 100% избирателей.

Все лентяи должны встать, пойти на избирательный участок и реализовать свое избирательное право, — отметил Валерий Чайников.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге женщина обратилась к Татьяне Мерзляковой. Она была недовольна, что на избирательном участке ее заподозрили в краже бюллетеня. Когда это не подтвердилось, перед ней никто не извинился. Омбудсмен разрешила этот вопрос. Заявительница осталась довольна, что он решился оперативно, ей привезли домой анкету викторину и подарок. Кроме того, избирательнице принесли извинения за то, что произошло.

Иностранные наблюдатели оценили ход выборов президента РФ
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#Общество#Выборы президента#Избирательная комиссия#Инспекция#Екатеринбург#Евгения Сафина#Наблюдение
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