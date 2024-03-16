Замгубернатора проинспектировал работу Центра общественного наблюдения региона

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге женщина обратилась к Татьяне Мерзляковой. Она была недовольна, что на избирательном участке ее заподозрили в краже бюллетеня. Когда это не подтвердилось, перед ней никто не извинился. Омбудсмен разрешила этот вопрос. Заявительница осталась довольна, что он решился оперативно, ей привезли домой анкету викторину и подарок. Кроме того, избирательнице принесли извинения за то, что произошло.