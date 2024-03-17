90-летняя ровесница Свердловской области пригласила земляков на «Опорную викторину»

Принять участие в викторине очень легко. Необходимо взять в одном из пунктов проведения анкету с вопросами. Также понадобится карточка с кодом, который нужно отправить в смс на единый номер — он есть на самой карточке. На любые вопросы участников викторины ответят волонтеры.