90-летняя ровесница Свердловской области пригласила земляков на «Опорную викторину»

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
90-летняя жительница Артемовского Тамара Кудряшова записала обращение к жителям региона и призвала их активнее участвовать в викторине «Опорный край». Видеозапись разместил официальный паблик викторины в ВК.
Было принято решение провести викторину на знание истории Свердловской области. Участникам и победителям викторины будут предложены призы за победу и знание истории Свердловской области. Будут предложены и автомобили, будут предложены и мотоциклы «Урал». Будут предложены квартиры. Будут предложены и телефоны. И просто хочется верить, что свердловчане примут активнейшее участие в этой викторине, - подчеркнула Тамара Кудряшова.
Также она отметила, что верит в хорошие результаты викторины.
Напомним, что викторина «Опорный край» проходит в дни голосования за президента России, 15–17 марта. Жители региона, которые продемонстрируют наилучшее знание истории родного края, получат ценные призы.
Кроме того, каждый участник викторины получает памятную медаль. Свердловчане охотно делятся в соцсетях фотографиями сувенира.
Вот такая красивая медаль! — подписала фотографии свердловчанка Мария Уварова на своей странице в ВК.
Завершаем наши семейные выходные участием в Викторине «Опорный Край», — отметила семья Довгань.
Принять участие в викторине очень легко. Необходимо взять в одном из пунктов проведения анкету с вопросами. Также понадобится карточка с кодом, который нужно отправить в смс на единый номер — он есть на самой карточке. На любые вопросы участников викторины ответят волонтеры.
На Урале 17 марта начался последний день викторины «Опорный край».