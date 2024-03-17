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Ровесница Свердловской области пригласила всех на «Опорную викторину»

90-летняя ровесница Свердловской области пригласила земляков на «Опорную викторину»

17 марта 2024, 10:22
Фото: 1MI

Ровесница Свердловской области пригласила всех на «Опорную викторину»

Почетный гражданин Артемовского Тамара Кудряшова, которая отмечает 90 лет со дня рождения в один год со Свердловской областью, призвала земляков участвовать в викторине и выигрывать.

90-летняя жительница Артемовского Тамара Кудряшова записала обращение к жителям региона и призвала их активнее участвовать в викторине «Опорный край». Видеозапись разместил официальный паблик викторины в ВК.

Было принято решение провести викторину на знание истории Свердловской области. Участникам и победителям викторины будут предложены призы за победу и знание истории Свердловской области. Будут предложены и автомобили, будут предложены и мотоциклы «Урал». Будут предложены квартиры. Будут предложены и телефоны. И просто хочется верить, что свердловчане примут активнейшее участие в этой викторине, - подчеркнула Тамара Кудряшова.

Также она отметила, что верит в хорошие результаты викторины.

Напомним, что викторина «Опорный край» проходит в дни голосования за президента России, 15–17 марта. Жители региона, которые продемонстрируют наилучшее знание истории родного края, получат ценные призы.

Кроме того, каждый участник викторины получает памятную медаль. Свердловчане охотно делятся в соцсетях фотографиями сувенира.

Вот такая красивая медаль! — подписала фотографии свердловчанка Мария Уварова на своей странице в ВК.
Фото: Мария Уварова в ВК
Завершаем наши семейные выходные участием в Викторине «Опорный Край», — отметила семья Довгань.
Фото: Оленька Довгань в ВК

Принять участие в викторине очень легко. Необходимо взять в одном из пунктов проведения анкету с вопросами. Также понадобится карточка с кодом, который нужно отправить в смс на единый номер — он есть на самой карточке. На любые вопросы участников викторины ответят волонтеры.

На Урале 17 марта начался последний день викторины «Опорный край».

Фото: ГБУ СО"Центр государственной кадастровой оценки"
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