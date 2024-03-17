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Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

В Новоуральске член избиркома получила предложение руки и сердца прямо на работе

Члена избиркома из Новоуральска позвали замуж на работе в разгар трудового дня

17 марта 2024, 10:48
Фото: телекомпания ОТВ

В Новоуральске член избиркома получила предложение руки и сердца прямо на работе

Сотруднице избирательной комиссии из Новоуральска возлюбленный предложил руку и сердце на рабочем месте. Букет и кольцо избраннице он подарил в деловой обстановке.

Сотрудница одного из избирательных участков Свердловской области в одночасье превратилась из деловой женщины в невесту, когда ее жених пришел на работу с букетом цветов, кольцом и предложение руки и сердца. О романтичном поступке молодого человека рассказала компания ОТВ.

Девушка ответила на предложение согласием. Она взяла цветы, надела на палец кольцо, а затем продолжила прием избирателей.

Ранее влюбленный житель Екатеринбурга, чтобы сделать предложение невесте, зажег на городском пруду огромное сердце.

Фото: Телекомпания ОТВ
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#Общество#Выборы президента#Предложение#Жених#Екатеринбург#Избирком#Кольцо#Замужество#Дарья Бобровицкая
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