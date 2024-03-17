Члена избиркома из Новоуральска позвали замуж на работе в разгар трудового дня

Сотрудница одного из избирательных участков Свердловской области в одночасье превратилась из деловой женщины в невесту, когда ее жених пришел на работу с букетом цветов, кольцом и предложение руки и сердца. О романтичном поступке молодого человека рассказала компания ОТВ.