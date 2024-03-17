Члена избиркома из Новоуральска позвали замуж на работе в разгар трудового дня

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Сотрудница одного из избирательных участков Свердловской области в одночасье превратилась из деловой женщины в невесту, когда ее жених пришел на работу с букетом цветов, кольцом и предложение руки и сердца. О романтичном поступке молодого человека рассказала компания ОТВ.
Девушка ответила на предложение согласием. Она взяла цветы, надела на палец кольцо, а затем продолжила прием избирателей.
Ранее влюбленный житель Екатеринбурга, чтобы сделать предложение невесте, зажег на городском пруду огромное сердце.