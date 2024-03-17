Дети до 18 лет смогут получить памятную медаль «90 лет Свердловской области»

Викторина «Опорный край» вызвала большой интерес не только у взрослых, но и у юных свердловчан. В связи с этим оргкомитет познавательного соревнования решил обратиться в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области для обсуждения возможных вариантов реализации специального проекта, благодаря которому памятную медаль, посвященную юбилею региона, смогут получить не только взрослые, но и дети. В рамках нового проекта для детей до 18 лет планируется изготовить еще полмиллиона экземпляров медали.