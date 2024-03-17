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Дети до 18 лет смогут получить памятную медаль «90 лет Свердловской области»

Дети до 18 лет смогут получить памятную медаль «90 лет Свердловской области»

17 марта 2024, 12:13
Фото: Telegram-канал викторины «Опорный край»
Организационный комитет познавательной викторины «Опорный край» принял решения реализовать специальный проект, за участие в котором памятную медаль «90 лет Свердловской области — Опорный край державы» смогут получить и юные жители региона.

Викторина «Опорный край» вызвала большой интерес не только у взрослых, но и у юных свердловчан. В связи с этим оргкомитет познавательного соревнования решил обратиться в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области для обсуждения возможных вариантов реализации специального проекта, благодаря которому памятную медаль, посвященную юбилею региона, смогут получить не только взрослые, но и дети. В рамках нового проекта для детей до 18 лет планируется изготовить еще полмиллиона экземпляров медали.

Напомним, 17 марта финальный день проведения викторины «Опорный край». Обладатели ценных подарков будут определяться 12 апреля в прямом эфире телеканала ОТВ.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Министерство образования#Проект#Викторина#Медаль#Екатеринбург#Анастасия Имамахметова
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