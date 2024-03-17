Двое детей погибли: семья из Екатеринбурга попала в страшное ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:04
Отечественный автомобиль Lada, в котором ехала 27-летняя многодетная мать из Екатеринбурга с тремя детьми, разорвало напополам после столкновения с Nissan Tiida. Девочка трех лет и ее шестилетний брат погибли на месте, информирует МЧС Башкирии.
Женщина 1997 года рождения и грудной ребенок 2024 года рождения с травмами попали в ЦРБ Караидельского района.
Предварительно, виновницей аварии стала водитель Lada, которая по какой-то причине выехала на встречную полосу. Второй участник ДТП на иномарке вызвал скорую помощь и спасателей.
Обстоятельства смертельной аварии установить следствие.
Ранее в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов в ДТП пострадали два человека.