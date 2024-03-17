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Двое детей из Екатеринбурга погибли в смертельном ДТП в Башкирии

Двое детей погибли: семья из Екатеринбурга попала в страшное ДТП в Башкирии

17 марта 2024, 09:02
Фото: МЧС республики Башкортостан

Двое детей из Екатеринбурга погибли в смертельном ДТП в Башкирии

Двое детей дошкольного возраста скончались на месте, мать с грудным младенцем попали с травмами в больницу после страшной аварии на трассе Бирск- Тастуба-Сатка в Башкирии.

Отечественный автомобиль Lada, в котором ехала 27-летняя многодетная мать из Екатеринбурга с тремя детьми, разорвало напополам после столкновения с Nissan Tiida. Девочка трех лет и ее шестилетний брат погибли на месте, информирует МЧС Башкирии.

Фото: МЧС республики Башкортостан

Женщина 1997 года рождения и грудной ребенок 2024 года рождения с травмами попали в ЦРБ Караидельского района.

Предварительно, виновницей аварии стала водитель Lada, которая по какой-то причине выехала на встречную полосу. Второй участник ДТП на иномарке вызвал скорую помощь и спасателей.

Обстоятельства смертельной аварии установить следствие.

Ранее в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов в ДТП пострадали два человека.

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#Происшествия#Больница#Дети#ДТП#Иномарка#Башкирия#Травмы#Встречная полоса#Легковой автомобиль#18+#Екатеринбург#Погибли#Дарья Бобровицкая
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