Двое детей погибли: семья из Екатеринбурга попала в страшное ДТП в Башкирии

Отечественный автомобиль Lada, в котором ехала 27-летняя многодетная мать из Екатеринбурга с тремя детьми, разорвало напополам после столкновения с Nissan Tiida. Девочка трех лет и ее шестилетний брат погибли на месте, информирует МЧС Башкирии.